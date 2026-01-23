Думата "х*й" се появи на сцената на Болшой театър в представление за войници ВИДЕО

Антропологът Александра Архипова (която събира примери за антивоенна съпротива на местно ниво в Русия) публикува видеоклип в своя Telegram канал, за който твърди, че е заснет в Болшой театър на 5 януари по време на закрито представление на балета "Лешникотрошачката" за участници във войната с Украйна. Видеото показва думата "хуй", написана в далечния ъгъл на сцената, поръсена с изкуствен сняг.

"Може би има само една дума, адресирана до ветераните от войната, или може би две (втората дума може да е скрита от ъгъла, или може би е била стъпкана или изтрита)", пише Архипова.

Тя отбеляза, че вече е натрупала "малка колекция от вътрешна антивоенна съпротива от театрални и балетни дейци", но не може да покаже по-голямата част от нея.

Ideological sabotage at Moscow’s Bolshoi Theatre: Russian soldiers saw a “d*ck” instead of The Nutcracker During a closed screening of The Nutcracker for participants in the war against Ukraine, a profane word appeared on stage. "Хуй" — a crude, obscene term for the male… pic.twitter.com/Dkdcx7WSry — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2026

От Болшой театър заявиха пред изданието "Подьом", че смятат видеото за фалшиво и не виждат нужда да разследват произхода му: „

"Не коментираме използването на Photoshop или изкуствен интелект от публиката и това не е основание за вътрешни разследвания в театъра."

Архипова каза пред агенцията, че източник ѝ е изпратил видеото, без да предоставя допълнителни подробности. Източникът на агенцията, който има връзки с Болшой театър, също потвърди, че надписът е истински. Според него той наистина е направен по време на закрита прожекция за участници в нахлуването в Украйна, която се е състояла сутринта на 5 януари.

Агенцията отбелязва, че по време на новогодишните празници Болшой театър е изпълнявал "Лешникотрошачката" почти ежедневно. Освен това, в дните, когато балетът е бил в програмата, е имало две представления - едно следобед (в 12:00 ч.) и едно вечер (в 18:00 или 19:00 ч.). Единственото изключение е 5 януари, когато е имало само едно публично представление на "Лешникотрошачката" – в 19:00 ч.

Източник, близък до театъра, каза пред агенцията, че не балерините са забелязали думата "хуй" върху изкуствения сняг, а публиката.

"Когато момичетата танцуват, не ги интересува какво има на сцената", уточни той и добави, че е проведена среща относно инцидента, на която е присъствал генералният директор на Болшой театър Валери Гергиев.

Не е известно със сигурност дали думата е написана като протест и ако е така, дали е била протест срещу войната. Само човекът, който я е написал, може да потвърди или отрече това. Нямаше съобщения за откриването ѝ. Източникът на агенцията смята, че това би било трудно да се определи.

"Не съм напълно сигурен, че има камери зад кулисите и вероятно е трудно да се разбере кой го е направил. Когато завесата се вдигна на финалния сегмент, надписът вече беше там. Така че, най-вероятно, това е било направено на тъмно по време на предишната сцена", каза той.

Припомняме, че един от най-известните украински слогани срещу войната се появи при атаката над "Змийския остров", когато войник заяви: "Руски военен кораб, иди на хуй".