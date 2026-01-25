Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на за Газа

Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов е обсъдил с министъра на външните работи на Египет Бадр Абделати ситуацията в ивицата Газа и усилията за подкрепа на втората фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, се посочва в изявление на египетското външно министерство, публикувано в събота на страницата на правителството.

Дипломатите са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в ивицата Газа съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, отварянето на граничния пункт при град Рафах и изтеглянето на Израел от ивицата Газа.

Министър Абделати е отбелязал, че изпълнението на ангажиментите от втората фаза на мирния план на Тръмп е от основно значение за стартирането на процес на бързо възстановяване на Газа и започването на реконструкция чрез подход, основан на реалните нужди на населението.

Младенов и Абделати са се съгласили да продължат координацията между си и да засилят консултациите по отношение на развитието на ситуацията в Газа в подкрепа на усилията за постигане на траен мир и стабилност в региона, изтъкват от египетското ведомство.

Специалният пратеник на президентът Тръмп - Стив Уиткоф обяви миналата седмица началото на втората фаза от плана за прекратяване на конфликта в Газа, която включва разоръжаването на палестинската групировка “Хамас“ и преходна технократична палестинска администрация в Газа.

Николай Младенов, бивш министър на външните работи на България, пое ролята на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет. Той е дипломат с продължителен опит в Близкия изток. През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI), а от 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес. / БТА