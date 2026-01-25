Протести в Тирана, коктейли “Молотов” и сълзотворен газ СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 8 / 8

Сблъсъци между полицията и протестиращи срещу правителството избухнаха вечерта на 24 януари в албанската столица Тирана, съобщава АФП. Протестът, воден от опозиционния лидер и бивш премиер Сали Бериша, привлече хиляди хора пред главната правителствена сграда. Протестиращите обвиняват премиера Еди Рама в корупция и искат оставката му.

Бериша, лидер на дясната Демократическа партия, призова събралите се да “се обединят, за да свалят това правителство и да поставят техническо правителство, което да подготви ранни, свободни и честни избори“.

След речите някои демонстранти хвърляха коктейли “Молотов“ по полицията, която отговори със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Сблъсъците се разразиха отново, когато групи протестиращи се отправиха към парламента и се опитаха да пробият полицейските кордони, хвърляйки камъни и коктейли "Молотов“. Полицията отново използва сълзотворен газ и водни оръдия.

По официални данни, най-малко 10 полицаи са получили леки наранявания, а според Бериша са арестувани 25 протестиращи. “Това е последният километър към края на режима на Еди Рама“, заяви той пред поддръжниците си след митинга, обещавайки да продължи борбата.

Вербални нападки

Албанската политика се характеризира с остри вербални атаки, като и дясната, и лявата партия разменят обвинения в корупция и връзки с организираната престъпност. Самият Бериша е обвиняван, че е възлагал обществени поръчки на свои приближени, което той категорично отрича.

През ноември съд за корупция спря от поста си заместник-премиера и близка съюзница на Рама Белинда Балуку заради предполагаемата ѝ роля в случай на злоупотреби при обществени поръчки. Балуку отрича обвиненията, а Рама нарече спирането ѝ “брутална намеса в независимостта на изпълнителната власт“. Конституционният съд временно върна Балуку на поста ѝ до окончателното си решение. Парламентарна комисия ще разгледа в сряда искане на прокурори по корупция и организирана престъпност да бъде вдигнат имунитетът ѝ, което би позволило арест.

Организираната престъпност и корупцията остават основни препятствия пред присъединяването на Албания към Европейския съюз. Кметът на Тирана Ерион Велиай беше арестуван през февруари миналата година по подозрение за корупция и пране на пари, а двама бивши министри от правителството на Рама са обвинени в злоупотреби с власт и отклоняване на средства. Бившият премиер и президент Илир Мета бе арестуван през октомври 2024 г. също за корупция и пране на пари. / БГНЕС