Според партизанското движение "Атеш" един руски войник е бил застрелян при спорове с другарите си относно продажбата на заловен термовизор.

В съботна актуализация "Атеш" заяви, че спорът е възникнал между трима войници от 33-ти отделен мотострелков полк на Русия в Кировски район на Донецк. Датата на предполагаемия инцидент е неясна.

Групата заяви, че тримата войници са пили в местен бар, когато е възникнал спорът, тъй като не са могли да се споразумеят за колко ще продадат "стандартния термовизор", заловен от фронта.

"Спорът продължил пред бара, където избухнала стрелбата. Един войник бил убит на място", написа "Атеш".

Такива камери са високо ценени от войските на фронтовата линия, тъй като позволяват на силите да откриват движението и целите на противника в тъмнина и при лоша видимост, което дава критично предимство на бойното поле.

Цените на термовизионните апарати, продавани от украинските магазини за военно оборудване, обикновено варират от около 1000 до няколко хиляди долара.

Според Атеш, руските военни се опитват да прикрият инцидента, като го представят като "небрежно боравене с оръжие".

"Командването се опитва да ограничи достъпа до информация и да предотврати разпространението на новината извън поделението", пише Атеш.

Атеш активно действа срещу Москва, както в окупирана Украйна, така и в Русия. През декември агент на Атеш заяви пред Kyiv Post, че групата е проникнала в руската армия през 2025 г., като агенти са внедрени в различни военни формирования.

Агентите на групата редовно са шпионирали руски бази и са документирали недоволството сред руските войски. Kyiv Post обаче не може независимо да провери автентичността на последния доклад.