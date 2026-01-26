IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Самолет с 8 души на борда се разби в американския щат Мейн

Няма информация за съдбата на пътниците и екипажа

26.01.2026 | 07:30 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Частен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор в американския щат Мейн в неделя вечер, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

Няма официална информация за съдбата на пътниците и екипажа, но правителствен служител е съобщил, че след катастрофата е избухнал значителен пожар.

Той е уточнил, че по-рано самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ е пристигнал в Мейн от Тексас. Причините за катастрофата се разследват. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

самолет мейн разби 8 пътници
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem