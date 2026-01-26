Единствената работеща банка в сръбския град Цариброд затваря до дни

Клонът на ОТП Банк (OTP Bank) – единствената търговска банка в сръбския град Цариброд (Димитровград), ще бъде затворен на 30 януари, което предизвика безпокойство сред местните жители, особено сред пенсионерите, съобщиха граждани и представители на местната власт, цитирани от националната телевизия РТС.

Банката е информирала клиенти и бизнесмени, че преустановява дейността си в града, което означава, че жителите ще трябва да пътуват до Пирот, на около 25 километра, за да извършват основни банкови операции.

Според гражданите това създава допълнителни разходи и затруднения, най-вече за възрастните хора и хората с хронични заболявания. Гражданите посочват още, че е обезпокоително малък град да остане без нито един банков клон, въпреки че част от услугите могат да бъдат ползвани чрез пощата или електронно.

От общинската администрация на града заявиха, че за затварянето на клона са били уведомени наскоро и веднага са започнали разговори с няколко банки с цел в града да бъде запазено поне едно банково представителство. Кметът на община Димитровград Владица Димитров подчерта, че липсата на банков клон ще има отрицателно въздействие както върху гражданите, така и върху местната икономика.

"Банкоматите ще останат, но много банкови услуги няма да могат да се извършват на място и хората ще трябва да пътуват до Пирот. Като местна власт веднага започнахме разговори с няколко банки и очакваме в следващите две-три седмици да бъде постигнато споразумение с една от тях", каза Димитров, цитиран от РТС.

От ОТП Банк посочиха, че решението за затваряне на клона е взето поради общите условия за осъществяване на дейност в Цариброд. Банката уточни, че в града ще останат на разположение банкомат за теглене на пари в брой и депозитен банкомат, чрез които ще могат да се извършват част от основните операции.

(БТА)