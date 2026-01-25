IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Русия няма да води разговори с Калас

Ще изчакаме да напусне поста си, добави Песков

25.01.2026 | 15:06 ч. 8
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Русия няма да води каквито и да било разговори с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. 

"Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците няма да го правят - това е очевидно. Какво остава да направим? Просто трябва да изчакаме тя да напусне поста си", каза Песков в коментар за руската държавна телевизия пред репортера Павел Зарубин.

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол", включително в контекста на ситуацията с Гренландия. 

"Какъв точно ще бъде този купол? Срещу какви заплахи ще бъде насочен?", попита Песков и добави: "Нямам никакво съмнение, че нашите военни ще наблюдават внимателно и ще анализират подробно тези планове”. / БТА

 

