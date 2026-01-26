Въоръжени застреляха 11 души на футболен мач в Мексико

Въоръжени лица откриха огън и застреляха вчера най-малко 11 души по време на игра на футбол в Централно Мексико, съобщиха местни медии. Дванайсет души са ранени, предаде ДПА.

Хората играели футбол, когато нападателите пристигнали с две коли и открили огън по присъстващите, съобщи изданието "Сол де Саламанка", като се позова на местните власти.

Мотивите за атаката, извършена в щата Гуанахуато, засега са неизвестни.

По данни на полицията от местопрестъплението са събрани поне 100 гилзи.

Гуанахуато е щатът в Мексико с най-много убийства за изминалата година.

(БТА)