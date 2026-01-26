IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Въоръжени застреляха 11 души на футболен мач в Мексико

Дванайсет души са ранени

26.01.2026 | 16:44 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Въоръжени лица откриха огън и застреляха вчера най-малко 11 души по време на игра на футбол в Централно Мексико, съобщиха местни медии. Дванайсет души са ранени, предаде ДПА.

Хората играели футбол, когато нападателите пристигнали с две коли и открили огън по присъстващите, съобщи изданието "Сол де Саламанка", като се позова на местните власти.

Мотивите за атаката, извършена в щата Гуанахуато, засега са неизвестни.

По данни на полицията от местопрестъплението са събрани поне 100 гилзи.

Гуанахуато е щатът в Мексико с най-много убийства за изминалата година.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

застреляха футболен мач Мексико
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem