Въоръжени застреляха 11 души на футболен мач в Мексико

Въоръжени лица откриха огън и застреляха вчера най-малко 11 души по време на игра на футбол в Централно Мексико, съобщиха местни медии. Дванайсет души са ранени, предаде ДПА.
Хората играели футбол, когато нападателите пристигнали с две коли и открили огън по присъстващите, съобщи изданието "Сол де Саламанка", като се позова на местните власти.
Мотивите за атаката, извършена в щата Гуанахуато, засега са неизвестни.
По данни на полицията от местопрестъплението са събрани поне 100 гилзи.
Гуанахуато е щатът в Мексико с най-много убийства за изминалата година.
(БТА)
