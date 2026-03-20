Русия атакува инсталации на "Нафтогаз Украйна"

В нощта на 20 март руските сили нанесоха удари по петролни и газови съоръжения на енергийна компания "Нафтогаз груп", при атаки с дронове са поразени няколко обекта в Полтавска и Сумска област, предаде Укринформ, като се позова на уебсайта на компания.

От "Нафтогаз" уточниха, че атаката е причинила поражения. Пожар е избухнал в едно от съоръженията, но той бързо е бил потушен.

Председателят на Управителния съвет на "Нафтогаз Украйна" Сергий Корецки каза, че има щети, но благодарение на професионалните действия на държавната служба за извънредни ситуации и специалистите на компанията, пожарът в един от обектите бързо е бил изгасен. Съоръжението е затворено и сега се извършва оценка на поражения, допълни той.

По време на нападението работниците и служителите са се намирали в укрития, така че не се съобщава за пострадали.

Компанията отбелязва, че нейна критична инфраструктура е била атакувана над 30 пъти от началото на годината.

Както бе съобщено, руските сили атакуват петролни помпени станции в Южна Украйна, за да предотвратят алтернативни доставки в Европа на петрол, който не идва от Русия, отбелязва агенцията.