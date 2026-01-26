Защо Иран продава повече петрол, но печели по-малко пари?

Иран изнесе повече петрол през 2025 г., отколкото беше правил от години, контрабандно внасяйки суров петрол в нарушение на санкциите, главно за Китай. В същото време печалбите на режима от стоката се сринаха.

Падащата цена на световния суров петрол сви цените, но спадът до голяма степен се дължи на мрежа от посредници и купувачи, които се възползват от несигурното положение на режима и зависимостта му от приходите от петрол. Те знаят, че Техеран има малко други начини да разтовари санкционирания си петрол, освен чрез скрития си флот - глобална мрежа от остарели танкери, които администрацията на Тръмп преследва със санкции и специални сили.

Сега участниците в иранската търговия с петрол изискват още по-високи такси за обработка на суровия петрол. Купувачите също така все повече се възползват от ограниченията върху Иран, за да получат санкционирания петрол с още по-големи отстъпки.

Спадът в приходите от петрол изостря икономическата криза в Иран, която предизвика дни на смъртоносни протести – най-голямото предизвикателство за шиитските лидери през повече от четирите десетилетия на власт.

Този месец САЩ наложиха нови санкции на Иран в отговор на репресиите на правителството срещу протестиращите, налагайки санкции на лица и организации, свързани с „пране на приходи от продажби на ирански петрол и нефтохимически продукти на чуждестранни пазари“, съобщи Министерството на финансите.

Заплахата от военни действия на САЩ срещу режима изглежда е отшумяла засега, въпреки че служители на администрацията на Тръмп казват, че всички начини на действие все още са на масата. Но основните проблеми, които тласнаха иранците на улицата, остават, не на последно място нарастващата трудност при продажбата на петрол.

Добавяйки към залозите за световните енергийни пазари: Техеран, член-основател на ОПЕК, е отговорен за около 3% от дневния световен добив на петрол. Някои анализатори оценяват, че продажбите на суров петрол на Иран за цялата година са възлизали на около 30 милиарда долара миналата година, като Иран е запазил приблизително две трети като печалба, казват те. Печалбите на Техеран в предходни години понякога са били много по-високи, според служители и анализатори от петролната индустрия, въпреки че точни данни не са налични.

"Санкциите означават, че иранците и другите участници в търговията трябва да създадат нови посредници, за да им помогнат да ги заобиколят", каза Грегъри Брю, старши анализатор за Иран и енергетика в консултантската фирма Eurasia Group. „Всеки взема своя дял.“

Затъмнението на интернет, наложено, когато демонстрациите се разпространиха в Иран този месец, остави Организацията на страните износителки на петрол с малка видимост за текущото състояние на иранския петролен сектор, усложнявайки усилията за наблюдение на нивата на производство и поддържане на стабилността на пазара.

Членовете на ОПЕК от Персийския залив съобщиха за значителен срив в комуникацията с иранските си колеги, според делегати от Персийския залив.

Иран продава суровия си петрол главно на малки китайски рафинерии, известни като „чайници“, които не работят на международния пазар, но се нуждаят от евтин суров петрол, за да се конкурират на вътрешния пазар.

Намаляващите приходи от петрол са намалили приходите на Иран от чуждестранна валута, от които страната зависи, за да плаща за внос и да поддържа драстично отслабената си валута, риал.

Цената на суровия петрол се срина миналата година

поради увеличеното производство по света и опасенията за състоянието на световната икономика. Барел Brent, световният мерило за петрол, сега се продава за около 66 долара, а бенчмаркът на американския суров петрол за около 61 долара. И двата са с близо една пета по-ниски от преди година. Цените са нестабилни през последните дни, тъй като търговците преценяват вероятността от прекъсване на потоците.

Мащабните демонстрации, които избухнаха в Иран в края на декември, бяха предизвикани от драматичното обезценяване на риала. Правителствените репресии изглежда потушиха дните на протести, но икономическата ситуация остава тежка. Броят на жертвите в безредиците е над 5000 души, според групата „Активисти за човешки права в Иран“.

Тръмп заяви, че ще наложи 25% мита на страни, които правят бизнес с Иран, което допълнително ще засили заплахите, пред които е изправена петролната артерия на страната.

„Основният ми сценарий е забавяне или дори спад в иранското производство на петрол и износ на петрол“, каза Брю. Влошаване на вътрешната ситуация или колапс на режима вероятно биха влошили тази перспектива, каза той.

Влиянието на обявяването на митата от Тръмп върху износа на ирански петрол все още не е видимо, но остава заплаха за режима. Анализатори казват, че Вашингтон може би иска да избегне налагането на нови мита на Китай, основният купувач на ирански петрол, с когото е постигнал търговско примирие. Но новите мита върху партньорите на Иран биха могли да затруднят и оскъпят за Техеран избягването на санкции.

След войната с Израел през юни, Техеран успя да стабилизира обема на износа си на петрол въпреки санкциите и дори да го увеличи в някои месеци. През октомври той е превозвал близо два милиона барела на ден - многогодишен връх, според Capital Economics. През 2025 г. като цяло Иран е продал повече петрол, отколкото през която и да е година от 2018 г. насам.

За да постигне това, Иран се е облегнал на Китай и неговия скрит флот, който в момента се състои от 613 танкера, включително 180 много големи превозвачи на суров петрол, според уебсайта за наблюдение на кораби TankerTrackers.com.

Малките рафинерии за „чайници“ в Китай, които флотът снабдява, са по-малко изложени на санкции, а жаждата им за суров петрол с отстъпка прави иранските барели привлекателни. Иранският суров петрол представлява около 15% от вноса на суров петрол в Китай, според Capital Economics. Китай не включва вноса на ирански петрол в официалната си статистика.

Иран обаче не е единствената опция за „чайниците“. Руският петрол, отбягван от Запада, откакто Москва нахлу в Украйна през 2022 г., също е в списъка за пазаруване на енергийни продукти на Китай. Това позволи на китайските купувачи да поискат допълнителна отстъпка за иранските барели.

Откакто Западът наложи нови санкции на Иран миналата година, иранският суров петрол загуби стойност в сравнение с международния Brent: Докато барел ирански петрол се продаваше за 1 долар по-малко от световния бенчмарк в началото на 2025 г., до края на годината той беше с 8 долара по-евтин, според доставчика на данни Kpler.

Доставянето на суровия петрол до китайските рафинерии също стана по-трудно и скъпо.

Цената на така наречените трансфери от кораб на кораб, необходими за прикриване на истинския произход на товара, се е увеличила, тъй като всички по веригата за доставки, работещи със санкциониран петрол, поемат нови разходи и повишават цените си.

„Основният проблем е логистиката“, каза Хомаюн Фалакшахи, ръководител на отдела за анализ на суров петрол в Kpler. „Логистиката означава по-високи разходи. Логистиката означава повече посредници. А това означава по-ниски приходи.“

Анализатори казват, че иранците ще продължат да намират начини да заобиколят санкциите, но ще трябва да се справят с по-ниски приходи.

С преследването на танкери от сенчест флот в международни води, се очаква разходите за доставка също да се повишат, казват анализатори. САЩ са конфискували шест петролни танкера, които досега са превозвали петрол от Иран, Русия или Венецуела, и обещаха повече действия.

Междувременно залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро от администрацията на Тръмп този месец струва на Техеран дългогодишен съюзник и партньор на черния пазар на петрол. Желанието на Тръмп да наводни пазара с венецуелски суров петрол, за да намали цените, може да представлява предизвикателство за Техеран, въпреки че възстановяването на порутената индустрия на Венецуела ще отнеме години. В краткосрочен план намалените потоци от суров петрол от Каракас към Китай биха могли да позволят на Иран да увеличи пазарния си дял там.