Западът, чрез киевския режим, се стреми да промени украинското съзнание, като унищожи Украинската православна църква. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на среща на духовенство, Министерството на отбраната, руската Национална гвардия и силите за сигурност по време на Международните коледни четения, предава Комсомолская правда.

„Не е моя работа да описвам чудовищните атаки и агресия, на които са подложени вярващите в Украйна, където западните сили, чрез ръцете на бесния киевски режим, се опитват да преформатират самосъзнанието на хората, да пренапишат историята, да изкривят паметта и да откъснат вярата от сърцата им“, заяви официалният представител на ведомството в изявление.