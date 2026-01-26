IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Западът се стреми да промени украинското съзнание

Не е моя работа да описвам чудовищните атаки, добави Захарова

26.01.2026 | 14:48 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Западът, чрез киевския режим, се стреми да промени украинското съзнание, като унищожи Украинската православна църква. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на среща на духовенство, Министерството на отбраната, руската Национална гвардия и силите за сигурност по време на Международните коледни четения, предава Комсомолская правда.

„Не е моя работа да описвам чудовищните атаки и агресия, на които са подложени вярващите в Украйна, където западните сили, чрез ръцете на бесния киевски режим, се опитват да преформатират самосъзнанието на хората, да пренапишат историята, да изкривят паметта и да откъснат вярата от сърцата им“, заяви официалният представител на ведомството в изявление.

Захарова Русия Украйна война
