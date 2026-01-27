Коя е истинската причина Тръмп да иска от лидерите да го наричат “татенце”?

Трудно е да си представим как едно-единствено изказване би могло да обедини цял континент в един общ, колективен момент на "погнуса“. Но Доналд Тръмп сякаш успя да го постигне, когато заяви пред своите партньори от НАТО в Давос, че всъщност би трябвало да гледат на него с възхищение и да го наричат "татко“.

Повечето европейски лидери в залата по-скоро биха го възприели като по-близко до вилнеещо дете — посягащо към неща, които не му принадлежат, като например Гренландия. Тръмп твърдеше, че е “помагал“ на Европа и НАТО, преди да се отклони от темата, заявявайки, че “те ме обичаха“, докато не се опита да анексира Гренландия, която след това неправилно нарече… Исландия.

В друго отклонение, позовавайки се на небрежна забележка на генералния секретар Марк Рюте преди шест месеца, той продължи: “Наричаха ме “татко“, нали? Последния път? [Един] много умен човек каза: “Той е нашият татко. Той ръководи всичко.“

Той продължи: “Аз наистина го ръководех. От това да ръководя всичко стигнах до това да бъда ужасен човек”.

И тогава сякаш всички си дойде на мястото: може би президентът на САЩ не се обръщаше толкова към световния елит, колкото се представяше за призрака на собствения си баща, чиито директиви “победителят взема всичко“ все още сякаш живеят безплатно в главата му.

Визията на Тръмп е за свят, в който той е глава на домакинството, плаща сметките (за отбрана) и следователно има право на безпрекословна лоялност и благодарност в замяна. Изкушаващо е да добавим момента му “наричай ме татко“ към нарастващия списък с неща, за които не можеш да повярваш, че са излезли от устата му, и да продължим напред. Но ако се вгледаме по-дълбоко, става ясно, че това не е била случайна забележка. Това е роля, която той все повече приема, и когато се вгледаме в психологическите причини зад нея, това би могло да ни подскаже защо се държи по този начин и как е най-добре да се справим със ситуацията.

Социопат от миналото дебне Тръмп

Поведението на Тръмп бързо придобива авторитарен оттенък, а той явно възприема опитите на европейските лидери да го умилостивят като слабост. Един поглед към т.нар. Съвет за мир показва, че той се чувства значително по-комфортно в компанията на автократи, диктатори и други така наречени “силни мъже“.

С приемането на тази роля Тръмп копира човека, който е повлиял на неговия мироглед и поведение повече от всеки друг: собствения си баща, Фред Тръмп-старши. И като се има предвид, че други членове на семейство Тръмп описват Фред като високофункциониращ “социопат“, може би трябва да обърнем по-голямо внимание на това как Доналд приема ролята на “татко“ на света.

В психологията е ясно, че никога не е възможно да се постави диагноза отдалеч. Но според племенницата на Тръмп и внучката на Фред, клиничният психолог Мери Тръмп, Фред е бил сексистки тиранин, който е настройвал петте си деца едно срещу друго.

В портрет, който може да ви се стори познат, тя описва как Фред е имал категорично черно-бял мироглед, в който си или победител, или губещ, докато майката на Тръмп често е била емоционално отсъстваща и е правила малко, за да се противопостави на съпруга си.

Мери също така описва сърцераздирателно нефункционално семейство, в което Фред-старши се е подигравал на всеки признак на чувствителност сред децата си, особено у собствения си баща, Фред-младши, най-големият син, от когото се е очаквало да поеме семейния бизнес с недвижими имоти.

“Мекотата беше немислима“ за Фред Тръмп-старши, според Мери Тръмп в книгата “Твърде много и никога достатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света“.

Седем години по-млад и следващ син по ред, Доналд имаше достатъчно време да стане свидетел на унижението на по-големия си брат от ръцете на баща им и да измисли как да го избегне, като се обвърже възможно най-близко с Фред-старши. Подобно на много деца в семейства с тази динамика, малкият Дони изглежда се е предпазил от срама, като се е идентифицирал прекалено с баща си.

Доналд се издигна, за да стане протеже на баща си и наследник на семейния бизнес, докато Фред-младши се обърна към алкохола, стана човек по поддръжката и почина от заболяване, свързано с алкохола, през 1981 г., само на 42 години. Междувременно, въпреки че Фред-старши почина през 1999 г. на 93-годишна възраст, влиянието му очевидно не го направи.

Както казва Тони Шварц, който е съавтор на “Изкуството на сделката“ с Доналд Тръмп през 1987 г. и го опознава добре: “Има двама Тръмп. Единият, когото представя на света, е пълен с хвалби, тормоз и сигурност... другият, който отдавна усещам, че преследва вътрешния му свят, е уплашеното дете на безмилостно критичен и тормозещ баща”.

“От психологическа гледна точка, връзката на Доналд Тръмп с баща му изглежда е централна за това как той разбира авторитета, мъжествеността и легитимността“, казва Тина Чумън, акредитиран психотерапевт по травми и основател на Care2Counse. “Като претендира за ролята на авторитарен баща, Тръмп също така сигнализира, че не е готов да посредничи при разногласия. Това, което казва, си важи. От бащите не се очаква да се обясняват, те се подчиняват“, добавя психологът.

Татко на целия свят

Миналия юни Тръмп започна открито да приема идеята да бъде фигура на татко за света, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте шеговито сравни намесата на Тръмп между Израел и Иран с момент, в който “татко понякога трябва да използва силен език, за да ги накара да спрат“. Това беше сравнение, което Тръмп очевидно хареса. Попитан по-късно на пресконференция в Хага дали вижда съюзниците си от НАТО като свои деца, той изглеждаше възхитен от формулировката, перифразирайки Рюте, който казва: “Татко, ти си моят татко“, въпреки че това не беше точно това, което Рюте беше казал.

Използвайки момента, във Вашингтон, Белият дом бързо предприе действия, за да се възползва от момента, като публикува в Х монтаж от сцени от срещи на върха със заглавие “Домът на татко“, вдъхновен от песента на Ъшър “Хей, татко (Домът на татко)“. Скоро последва и официалната машина за набиране на средства на Тръмп. Съвместният комитет за набиране на средства на Националния комитет на Тръмп пусна тениска на стойност 35 долара, украсена с думата “ТАТКО“ с удебелени черни букви, заедно с неговата снимка от полицията. И изглежда, че не е имало недостиг на желаещи купувачи, като поддръжници на републиканците скандираха “Татко Дон“ и “Татко е вкъщи“ по време на митинги.

Идеята за Тръмп като “татко“ работи толкова добре за неговата МАГА, защото се вписва в традиционните полови роли, които те обичат, и в идеала за авторитетния мъж, глава на домакинството, в свят, който изглежда хаотично толерантен към американската десница.

“Татко“ се е превърнало в съкращение за проектирането на Тръмп като силен, дисциплиниращ баща, който ще възстанови реда и ще дисциплинира непокорните деца, независимо дали са опоненти на Демократическата партия, мигранти, ЛГБТ+ общността или дори чуждестранни съюзници на Америка.

Някои десни поддръжници се осмелиха да го прокарат още повече.

Тъкър Карлсън и Мел Гибсън въведоха обезпокоителни подтекстове, като представиха завръщането на Тръмп в Белия дом като татко, който се прибира у дома с всички, които са се “държали лошо“, за да получат наказанието си. В разговор с Шон Ханити, Гибсън каза: “Все едно татко пристигна и си сваля колана.“

Психолозите описват това като “стесняване“ на идентичността, при което мисленето става по-малко гъвкаво и усещането за себе си на човек се свива до една единствена, мощна роля.

“Под стрес хората могат да се върнат към ранната динамика на взаимоотношенията. В моменти на предизвикателство, индивидите могат да се върнат към позиции на идентичност, които някога са предлагали безопасност или контрол. Тук бащината роля представлява доминация, сигурност и безспорен авторитет.“

Съществува и възможността Тръмп, който наближава 80-ия си рожден ден, да се бори със собствената си смъртност.

Според д-р Джой Конлън, психотерапевт в Coyne Medical, стареенето също така кара възрастните хора да мислят повече за наследството, което искат да оставят след себе си. “В силно видими лидерски роли това може да засили нуждата да бъдат възприемани като целенасочени, защитни и исторически значими“, споделя психологът.

Погледнато по този начин, превръщането на себе си в “татко“ може да е най-ефективната емоционална защита на Тръмп срещу срама от провала. Като става “татко“, той се превръща в неуязвимия авторитет, на когото не може да се противоречи.