Как Марк Рюте стана "татенцето" на шепнещите в ухото на Тръмп?

Много хора обичат да се бият в гърдите, хвалейки се с ролята си на "шепнещи в ухото на Тръмп" в наши дни. Това е прозвище, което е било прилагано по различен начин към Джорджа Мелони от Италия, Виктор Орбан от Унгария и иконобореца с резачка Хавиер Милей от Аржентина.

Във Великобритания е имало случайни претенденти, включително сър Киър Стармър, Найджъл Фараж и веднъж лорд Манделсън. След това са шепнещите от вътрешната орбита на президента Тръмп - началникът на кабинета, който дърпа конците, титаните от Уолстрийт и технологичните гурута.

Но никой може би не може да твърди, че е бил толкова угодлив в усилията си да очарова и обезоръжи президента на САЩ на дипломатическата сцена, колкото Марк Рюте - "татенцето" на шепнещите в ухото на Тръмп.

Рюте, или Тефлон Марк, както холандският генерален секретар на НАТО беше известен у дома заради способността си да избягва политически проблеми, когато беше министър-председател на страната, беше похвален за това, че е получил рядка отстъпка от Тръмп в Давос.

Без намесата на Рюте, предполагат наблюдатели, Тръмп щеше да разкъса политическия правилник в още по-голяма степен в Швейцария, където се очакваше да обяви разпускането на НАТО с анексирането на Гренландия и задълбочаване на тарифната си война с Европа.

Вместо това се говореше за това, че НАТО ще излезе невредим и че враждата на Тръмп с Европа щеше да се облекчи, макар и със съществени и сериозни препънати точки, които все още предстоят да бъдат преодолени.

Рюте винаги е бил уверен, че може да отхвърли всякакви критики към усилията си да се сближи с Тръмп

"Не съм популярен сред вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", каза той пред публика в Давос. "Но наистина вярвам, че можем да бъдем щастливи, че той е в Белия дом."

Критиките към очевидната му сервилност бяха засилени само от публикуването от страна на Тръмп на съдържанието на лично текстово съобщение, което Рюте беше изпратил преди конференция, където бъдещето на Гренландия беше заложено на карта.

"Господин президент, скъпи Доналд", започва Рюте, преди да очертае как ще защити Тръмп в Давос. "Нямам търпение да ви видя", завършва съобщението.

Според разказа на Рюте, фурорът около Гренландия, територия на Дания, държава членка на НАТО, всъщност е бил полезен процес за подчертаване на сигурността за далечния север и Арктика. Френските и други европейски съюзници категорично не бяха съгласни. И въпреки това той успя да извади бял заек от шапката си в Давос, оправдавайки задкулисната си дипломация и "тактическо съблазняване".

Както каза Матю Крьониг, вицепрезидент на Центъра за стратегия и сигурност "Скоукрофт" към Атлантическия съвет:

"Рюте се очерта като един от най-ефективните дипломати и шепнещи на Тръмп в Европа. Изглежда, че той наистина има начин да говори с Тръмп, който поддържа Съединените щати и администрацията на Тръмп ангажирани в НАТО по конструктивен начин."

Събитията ще добавят мистика към легендата на Рюте като най-великия европеец, "шепнещ в ухото на Тръмп", или fuisteraar на нидерландски - умения, които помогнаха за заемането на най-високия пост в НАТО през 2024 г.

Подходът му към Тръмп не е достоен, със сигурност по отношение на традиционната помпозност и протокол на дипломатическия свят. Неговите мазни описания на Тръмп като "невероятен", "наистина изключителен“, "дързък", "голям успех" и, на среща на върха на НАТО миналото лято, като "татенце", бяха нетрадиционни, меко казано.

Андерс Фог Расмусен, генерален секретар на НАТО от 2009 до 2014 г. и преди това датски премиер, не беше особено впечатлен.

"Единственото нещо, което Тръмп уважава, е силата, решителността и единството", каза той тази седмица. "Точно това трябва да демонстрира Европа. Времето за ласкателства е отминало. Стига толкова."

Обвинен, че се е унижил, като е описал Тръмп като "татенце" аради силната му политика в Близкия изток и бомбардировките срещу Иран през юни миналата година, Рюте призна, че подходът му е бил "донякъде въпрос на вкус", но полезен за запазването на единството на западния алианс.

Това обаче е неочакван романс

Рюте е изключително дискретен, фигура с висок морал, за която се казва, че се моли всяка вечер. Той обича да кара колело до работа и има начин на живот, който е пълна противоположност на позлатения разкош на Тръмп в Мар-а-Лаго и Тръмп Тауър. 58-годишният холандец, който е ерген, е известен и с пестеливостта си. Той кара едно и също комби Saab 9-3 Sportwagon повече от 20 години.

Те обаче споделят талант за политическо оцеляване. Рюте се отказа от стария си очукан телефон Nokia, който имаше място само за 20 текстови съобщения, едва през 2022 г. под натиск от холандските тайни служби. Той оцеля и след вот на недоверие в парламента заради стария си телефон.

Рюте се възстанови от краха на правителството си през 2021 г. заради скандал с детски надбавки, за да спечели националните избори два месеца по-късно с малко по-голям дял от гласовете.

За първи път той очарова Тръмп на среща на върха на НАТО през 2017 г. като холандски лидер, който искрено се съгласи с него, че европейските съюзници трябва да харчат повече за отбрана. Седмица по-късно той беше поканен в Белия дом и беше заснет от камерите да казва на известния с чувствителността си и обсебен от размера американски лидер:

"Бюрото ти е мъничко." Тръмп отговори тъжно, смеейки се: "Знам", бързо последвано от: "Харесвам този човек."

Според дипломати тази ранна среща улавя истинската връзка между двама високи мъже: Рюте е висок 193 см, а Тръмп е висок 190 см. Според запознати, това е връзка, която е по-скоро закачка, отколкото ласкателство. Най-важното е, че макар да е ентусиазиран и бъбрив с Тръмп насаме, Рюте е напълно дискретен публично.

Всъщност обаче, оттеглянето на Тръмп от поста и новата сделка с Гренландия са по-малко свързани с безспорния чар на Рюте, отколкото с детайлната реалност на геополитиката. Самохвалното хвалене на Тръмп този месец пред "Ню Йорк Таймс", че властта му е ограничена само от "моя собствен морал, моя собствен ум", винаги е щяло да завърши с проверка на реалността.

Поведението и изявленията му, особено миналия уикенд относно военните операции в Гренландия, заплашваха сериозно да разрушат съюз, на който Вашингтон все още разчита, за да проектира своята глобална военна мощ.

Рюте и най-високопоставените военни командири на Америка успяха да обяснят насаме, че операциите на САЩ в Близкия изток, особено в Иран, зависят от американските въздушни бази в Рамщайн в югозападна Германия, както и от RAF Lakenheath и RAF Mildenhall в Съфолк. А по отношение на арктическата сигурност, особено проследяването на руски подводници, насочващи се към Атлантика, Америка разчита на европейските съюзници, особено на Кралския флот, RAF Lossiemouth и огромното влияние на Норвегия в региона.

Като се имат предвид дейностите на Русия в далечния север, макар и прекалено раздути от Тръмп, и ситуацията в Близкия изток, би било много лош момент за Вашингтон да взриви НАТО. Тръмп изглеждаше възхитен от развитието на събитията и осигуряването на "безкрайна сделка" за бъдещето на Гренландия.

Рюте обаче за момент остана безмълвен четвъртък, когато му беше зададен въпросът, който всички задаваха. Дали е шепнел в ухото на Тръмп? Той заекна за момент, сякаш неспособен да състави подходящ отговор в интервю за Sky News в Давос.

"Аз не... Тръмп не се нуждае от шепот." Той продължи: "Защо бих искал да търся начин, ако той прави правилните неща, когато става въпрос за НАТО? Тръмп се фокусира върху правилните въпроси. Защо трябва да шепна на някого. Той не се нуждае от това."

С помощта на сладникавите думи на Рюте, реалполитиката спечели деня.

Коментарът е на Бруно Уотърфийлд за The Times