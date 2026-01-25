Чувствителният Тръмп, шефът Мелания: Зад кулисите на втория мандат на първата дама

Миналата седмица 60-секунден черно-бял трейлър за филма "Мелания" беше прожектиран на "Сферата" в Лас Вегас.

"Идеята беше на първата дама да купи тази реклама", казва Марк Бекман, неин ексклузивен старши съветник и агент.

Всъщност това беше записано в договора с Amazon MGM, студиото, което купи правата за 40 милиона долара, най-високата цена, плащана някога за документален филм.

"Тя е много ориентирана към детайлите."

Докато са снимали, според Бекман, Мелания е позиционирала камерите и е настройвала осветлението. След това тя е седнала в студиото, за да монтира трейлъра.

В събота вечер филмът в документален стил е имал частна прожекция в Белия дом, като оркестър е изсвирил оригиналната му музика за гостите.

Единствените кадри, които останалият свят е видял, са трейлърът - елегантна, кинематографична колекция от клипове на Мелания в Палм Бийч, Вашингтон и Манхатън. "Ето ни отново", казва тя многозначително, гледайки право в камерата, преди да се появи на встъпването в длъжност на президента на САЩ Доналд Тръмп, носейки шапка, толкова широка, че президентът трябваше да се наведе под нея, за да я целуне по бузата.

Филмът ще се представи премиерно на 29 януари в десетки градове, включително Нашвил, Сан Диего, Ню Йорк, Маями и Канзас Сити. 55-годишната Мелания ще присъства на премиерата с 79-годишния Тръмп в Центъра "Тръмп-Кенеди" във Вашингтон, окръг Колумбия, а на следващия ден лентата ще бъде пусната в кината в близо 30 страни. По-късно през годината ще има многосериен сериал на Amazon.

Тази Мелания е значително по-различна от жената от първата администрация на Тръмп

Наблюдава се преход от традиционния съпружески дълг към проактивен брандинг, от пастелни цветове към монохром, от драпиращи се материи към изящни кройки. В сряда тя ще бие камбаната, за да открие Нюйоркската фондова борса.

"Офисът на първата дама е известен с това, че е застоял", казва Бекман пред The Times. "Хората го гледат като "това е човекът, който е домакин на държавни вечери и великденско търсене на яйца". Но сега тя има ново отношение към всичко и иска да бъде ориентирана към действие. Това е Мелания 2.0."

Филмът е добър пример. Само дни след изборите през ноември 2024 г. Мелания инициира филмовия проект, като се е съгласила като изпълнителен продуцент и звезда. Екипи за снимки я следват в дните преди встъпването в длъжност, докато си опакова багажа за Вашингтон, сформира екипа си и се връща в Белия дом.

"Всички искат да знаят", казва тя в трейлъра. "И така, ето го."

Съществуването на филма е зависело от пълното му разпространение в киносалоните - и това е причината тя да избере Amazon MGM в наддаване с Netflix, Paramount и Disney, казва Бекман. Това беше и причината да наемат Брет Ратнър, най-известен с филмовия франчайз "Час пик", за режисьор.

"Той разбираше как да внесе това кинематографично, стилизирано качество във филма, който първата дама си е представяла", продължава Бекман, основател на рекламната агенция DMA United.

Това е значително - и противоречиво - завръщане в мейнстрийма за Ратнър, който беше обвинен от много хора в Холивуд, включително актьора Елиът Пейдж, в сексуално посегателство през 2017 г. Той отрече обвиненията и не бяха повдигнати наказателни обвинения.

Warner Bros. прекъсна всички връзки с него и той напусна САЩ за Израел. Сега, в Америка след "събуждането", той е в центъра на най-ценната документална сделка на всички времена.

По време на снимките миналата година Ратнър ​​каза на първата дама, че е "сякаш е работила в Холивуд от вечността", разкрива Бекман.

"Тя знае какво да прави с осветлението. Тя насочваше екипа на снимачната площадка къде да разположи камерите. Участваше в монтажа, корекцията на цветовете и избора на музика."

Тя също така е помогнала за монтажа на трейлъра, който представя особено археологично взаимодействие между съпруг и съпруга. "Гледа ли го?", пита я президентът Тръмп по телефона, докато стои в офиса си в Trump Tower. "Не съм", отговаря тя. "Ще го видя по новините."

Това е клип, който Мелания сама е избрала.

"Това е същността на филма", казва Бекман. "Хората никога не са виждали тази част от връзката им преди. Мелания като главен изпълнителен директор, заета с други неща. Тръмп като чувствителния съпруг."

След това Мелания избра маркетинговите изображения, които бяха нарисувани върху билбордове от Sunset Strip в Лос Анджелис до Times Square в Ню Йорк. „Визията на Мелания е много симетрична, под прави ъгли, черно-бяла“, казва Бекман, сравнявайки насоките на марката с тези на модни къщи като Chanel, Christian Dior и Bulgari. „Всичко е свързано с подкрепата на тази луксозна марка, която тя изгражда.“

През октомври 2024 г. тя публикува мемоарите си, наречени "Мелания", и даде редица интервюта за Fox News, за да ги популяризира. Вторият ѝ официален портрет в Белия дом беше по-настоятелен: заснет в черно и бяло, облегната на бюрото си и облечена в смокинг с панталон.

"Имаше тази трансформация в нейните образи и послания, като се отдалечава от повишаване на осведомеността към реално оказване на влияние върху живота на хората", отбелязва Бекман.

Този път Мелания играе по-активна роля в публичния си имидж, казва Кейт Бенет, бивш кореспондент на CNN за Белия дом и автор на „Свободна, Мелания: Неоторизираната биография“.

"Около нея остава някаква мистика и това недостатъчно експониране винаги е създавало вакуум от хора, които искат да знаят повече. Тя е умна да се възползва от това. Тя е умна да документира този момент от историята. Тя е много проницателна бизнесдама, когато става въпрос за нейната персона."

В обществената си работа тя изглежда е била по-претенциозна

Бивш модел, преместил се в САЩ от Словения, тя прекарва значително време с 19-годишния си син Барън, който се е преместил от базата на Нюйоркския университет в Манхатън в кампуса му във Вашингтон. Обикновено Мелания присъства официални събития около веднъж или два пъти месечно, списък, който включва миналогодишния военен парад на американската армия, Деня на майката, Деня на независимостта и Хелоуин.

Нейната политическа работа все още съществува под егидата на Be Best - кампания, стартирана по време на първата администрация за насърчаване на здравословния начин на живот, добротата и уважението сред децата - въпреки че фокусът ѝ е по-специфичен. И до голяма степен отделен от Западното крило.

"Може би някои хора ме възприемат само като съпруга на президента, но аз стоя здраво на двата си крака, независима", каза тя пред Fox & Friends през 2025 г. "Имам си собствени мисли. Имам си собствено "да" и "не". Не винаги съм съгласна с това, което съпругът ми казва или прави, и това е добре."

В деня на встъпването в длъжност Мелания научава за Закона за премахване на изображенията (Take It Down Act), двупартиен законопроект, който би криминализирал разпространението на неконсенсуални експлицитни изображения, включително генерирани от изкуствен интелект фалшиви изображения. Нейният екип се обръща към офиса на републиканския сенатор Тед Круз, който първи внася законопроекта, след което тя провежда срещи с различни защитници.

През февруари законопроектът е приет от Сената, а през март първата дама е домакин на кръгла маса на Капитолийския хълм. Една от присъстващите беше 42-годишната Дорота Мани, която се бореше за промяна на закона от 2023 г., когато дъщеря ѝ, Франческа, тогава на 14 години, стана жертва на злоупотреба с фалшиви изображения. Мелания беше "всичко в него", казва Мани.

"Тя беше жената гладиатор, от която се нуждаехме, която можеше да каже: "Това е законопроектът, аз ще го подкрепя и ще се уверя, че е част от моето наследство."

Той беше приет от Камарата на представителите с 409-2 през април и беше подписан от съпруга ѝ през май. Мелания също подписа документа.

Шарлот Оуен, баронеса на Алдърли Едж и бивш специален съветник на Борис Джонсън, която успешно е прокарала подобен закон във Великобритания, комуникира с екипа на Мелания.

Втората част от политическата работа на Мелания е свързана с младежките услуги, осигурявайки инвестиция от 25 милиона долара в правителствения бюджет за осигуряване на жилища и подкрепа за млади хора, преминаващи от приемна грижа. И накрая, тя активно се ангажира с въпроси, свързани с външната политика.

"Прибирам се вкъщи и казвам на първата дама: "Днес говорих с Владимир, проведохме прекрасен разговор", каза Тръмп пред репортери през юли. Президентът все още води преговори с украинския президент Володимир Зеленски относно спирането на военна помощ, както и относно прекратяването на огъня и териториите с Русия. "А тя казва: "О, наистина ли? Току-що беше ударен още един град."

През август Мелания даде ръкописно писмо на съпруга си, за да може той да го предаде на Путин, призовавайки го да мисли за благополучието на децата и да "възстанови мелодичния им смях", визирайки отвличането на над 19 000 деца от Украйна в Русия. След като поддържа "отворен канал за комуникация" с президента, тя каза, че десетки деца са се събрали отново със семействата си.

"Това остава непрекъснато усилие", продължи тя.

В сравнение със съпругите на предишни президенти, казва Катрин Джелисън, наскоро пенсиониран професор по история в университета в Охайо и експерт по първите дами, Мелания е по-малко "достъпна", ежедневието ѝ е до голяма степен дискретно, а уговорките ѝ за говорене са по-редки.

"Но впечатлението ми е, че тя се опитва да има повече собствен глас във втората администрация", продължава тя. "Това, което виждаме в трейлъра на филма, не е мистериозната, подобна на сфинкс Мелания, а някой, който има чувство за хумор. Не е някой уязвим или подобен на жертва, а някой, който контролира съдбата си."

Това е Мелания Тръмп — от Мелания Тръмп.