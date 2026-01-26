Времето ще покаже дали европейците се поставят в позицията на нещастни роби или щастливи васали, отказвайки руски газ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Така тя коментира решението на Съвета на ЕС да одобри забрана за внос на втечнен природен газ от Русия от 1 януари 2027 г. и на газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г.

"Трудно е да се каже със сигурност: дали са щастливи васали или нещастни роби - времето ще покаже. Но във всеки случай те са се отказали от свободата си", отбеляза дипломатът в интервю за "Звезда".

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви на форума в Давос миналата седмица, че искането на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия е повдигнало въпроси относно достойнството на Европа, която е готова да бъде "доволен васал" на САЩ, а ако не желае, "жалък роб". Той отбеляза, че досега европейците са били "снизходителни" към Вашингтон и са се стремили да угодят на президента в Белия дом, по-специално чрез мита, за да си осигурят подкрепата му в конфликта срещу Русия в Украйна.