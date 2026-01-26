IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова за окончателната забрана на руски газ от ЕС: Ще станат нещастни роби

Те са се отказали от свободата си, коментира тя

26.01.2026 | 15:49 ч. 153
Снимка: БГНЕС

Времето ще покаже дали европейците се поставят в позицията на нещастни роби или щастливи васали, отказвайки руски газ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Така тя коментира решението на Съвета на ЕС да одобри забрана за внос на втечнен природен газ от Русия от 1 януари 2027 г. и на газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г.

"Трудно е да се каже със сигурност: дали са щастливи васали или нещастни роби - времето ще покаже. Но във всеки случай те са се отказали от свободата си", отбеляза дипломатът в интервю за "Звезда".

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви на форума в Давос миналата седмица, че искането на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия е повдигнало въпроси относно достойнството на Европа, която е готова да бъде "доволен васал" на САЩ, а ако не желае, "жалък роб". Той отбеляза, че досега европейците са били "снизходителни" към Вашингтон и са се стремили да угодят на президента в Белия дом, по-специално чрез мита, за да си осигурят подкрепата му в конфликта срещу Русия в Украйна.

Мария Захарова Руски газ Европейски съюз забрана
