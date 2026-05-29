Наказание: Руски войник, увит в стреч фолио, виси с главата надолу (ВИДЕО 16+)

Ново обезпокоително видео, подчертаващо бруталността в руската армия, показва войник, увит в стреч фолио, окачен на дърво, докато е бит от командира си.

Кадрите, споделени в Telegram канал, изглежда показват военнослужещия, висящ с главата надолу в гора, докато командир многократно го удря по лицето.

Цялото му тяло е обвито в слоеве стреч фолио, образувайки черупка, подобна на пашкул, докато той се върти безпомощно от дървото.

Междувременно могат да се чуят как колеги войници се смеят и насърчават малтретирането, докато окаченият мъж стене от болка.

Не е ясно какво е предизвикало наказанието, но то следва добре документиран модел на командири, малтретиращи собствените си войски за нарушения, включително отказ на заповеди, изоставяне на самоубийствени мисии или дори оставане в болнични за продължителни периоди.

Насилие в армията

През април се появи друг потресаващ клип, показващ почти гол войник-отказник, който е принуден да яде пръст от командира си.

Военнослужещият, който е облечен само в бельо, е бил хвърлен в яма и изглежда е със счупени ребра. Новото видео идва в момент, когато Русия е загубила почти половин милион войници във войната в Украйна, разкри в сряда ръководителят на GCHQ.

Ан Кийст-Бътлър разкри потресаващия мащаб на военните загуби, докато оказваше натиск върху Путин.

Цифрата е много по-висока от предишните оценки за 350 000 смъртни случая, изчислени по-рано този месец от Центъра за стратегически и международни изследвания, вашингтонски мозъчен тръст.

През март също се появиха серия от графични видеоклипове, показващи как командири бият и удрят с ток собствените си войници, отказват им храна, принуждават ги да пълзят през кал, връзват ги голи за дървета при температури под нулата и дори ги карат да се бият до смърт.

Други кадри показват ранени войници на патерици, изпращани обратно на фронтовата линия. В отделни клипове войници, укриващи се в украински землянки, се снимат как оцеляват с крадени картофи, защото собствената им армия не им е осигурила храна.

Командирите изпращат своите хора в така наречените битки "месна буря“, оприличавани на самоубийствени мисии, където войските биват хвърляни срещу украински позиции, докато не им свършат боеприпасите.

Онези, които бягат или отказват да изпълнят заповеди, са изправени пред брутални наказания. Друго видео показва двама голи мъже, лежащи в яма, докато командирът им крещи и стреля с куршуми в земята наблизо. "Лежте там още няколко дни, докато разберете как да изпълнявате заповеди“, вика командирът.

Друго показва двама мъже, принудени да пълзят през кал, докато командирите ги ритат с пръст и ги удрят в главата. Чува се как командирът крещи "още ли ти е лошо“, докато го бие.

Един клип показва войник на средна възраст, окован за врата в кутия, докато командирът му го закача с храна.

"Гладен ли си?“, пита командирът, преди да хвърли чиния с месо и хляб по главата му и да го полее с вода. "Яж, куче. Ще умреш там, знаеш ли“, подиграва се командирът, докато удря мъжа.

Полуголи мъже с вериги

Друго видео показва полуголи мъже, вързани с вериги за дърво. "Това са нашите кучета, които избягаха от нас“, чува се да казва командир, „но ги хванахме“. След това той принуждава двамата войници да лаят като кучета, преди да се уринира върху тях.

В друг клип, за който се съобщава от 132-ра бригада, двама ужасени войници са залепени с тиксо за дърво. Единият има кофа, поставена над главата му, която командирът многократно рита.

В друг смущаващ клип мъж крещи и се гърчи на пода, докато е многократно ударен от ток от смеещи се войници.

Руският военен експерт Киър Джайлс каза, че тези прояви на насилие демонстрират по-дълбоки системни проблеми в страната.

Руската армия отразява обществото, от което е съставена. А това е общество, в което насилието, изнудването и корупцията са ендемични“, каза военният експерт.

"Не бива да се изненадваме, когато тези поведения се пренасят и показват, независимо дали е срещу хората, които руската армия завладява, или срещу собствения си народ, защото социалната структура в Русия винаги е била изградена върху това всеки, който има дори малка власт, да я експлоатира в максимална степен.“

"Когато обясняваме това на силите на НАТО, често казваме: нямате затруднения да си представите, че севернокорейците или талибаните се държат различно от европейските военни. Това е категорията, в която трябва да се поставят руските въоръжени сили", казва Джайлс.

Изгнаническата новинарска агенция "Вьорстка“ съобщи миналата година, че на руски полицаи се предлагат между 98 и 975 паунда на задържан, когото вербуват да се бие в Украйна.

Според съобщенията, за принуждаване на мъжете да подпишат се използват методи за мъчения като побой и електрошокове.

"Това са хора, които идват от най-бедните слоеве на руското общество, чистата, неразредена, непроменена Русия, която в много отношения не е напреднала. Има хора, които идват във въоръжените сили и виждат четка за зъби и тоалетна за първи път в живота си“, каза Джайлс.

Междувременно по-богатите руснаци в големи градове като Москва могат да избегнат военна служба чрез подкупи или медицински освобождавания.

"Ако погледнете дела на хората, служещи от отдалечени села, етнически малцинства и периферията, в сравнение с Москва, разликата е огромна. Путин не иска да мобилизира голям брой хора от градовете, където хората могат да обменят информация и да разберат реалната цена на войната. Ако жертвите са концентрирани в селските райони, тази уязвимост се намалява", казва в заключение военният експерт.