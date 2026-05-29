Лудогорец се класира за Европа след драма с дузпи срещу Локомотив Пловдив

Вратарят Боуман се превърна в герой за Лудогорец в мача срещу Локомотив Пловдив. Двата отбора трябваше да определят последния български участник в евротурнирите. Мачът в Разград премина с надмощие на домакините в редовното време, но до гол не се стигна. В допълнителното време и двата отбора имаха добри шансове да реализират, но нулите на таблото останаха.

Така се стигна до дузпи, в които Боуман показа класа. Той спаси три от наказателните удари на Локомотив, за да се стигне до победата с 3:1.

Така Лудогорец ще играе в Лигата на конференциите.