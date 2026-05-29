Защо Босна се нуждае от управляван преход към стабилност

Съобщението на Кристиан Шмит този месец, че възнамерява да се оттегли от поста върховен представител за Босна и Херцеговина, беше прочетено в Сараево и повечето западни столици като кадрови въпрос: краят на труден мандат, нуждата от наследник, институцията продължава. Това тълкуване е погрешно и последствията от грешното му схващане ще станат видими през ноември.

След като наблюдавах и участвах в прилагането на Дейтънските споразумения в продължение на три десетилетия, включително преговорите по Априлския пакет от 2006 г., мога да кажа с известна увереност, че Службата на върховния представител е преживяла по-лоши кадрови преходи. Това, което не е преживяла и не може да преживее, е бавното разпадане на политическата конфигурация, която ѝ е дала власт на първо място. Русия възпрепятства назначаването на Шмит през 2021 г. чрез Съвета за сигурност на ООН, отказвайки да признае неговата легитимност. Това остави „всички без Русия“ като работещо мнозинство, адекватно за рутинна работа, но все по-напрегнато по отношение на всичко оспорвано, пише за TNI Брус Хичнър, професор по класически филологии и международни отношения в университета Тъфтс, директор на „Изследвания на мира и правосъдието“ и председател-основател на проекта за Дейтънското мирно споразумение.

По-трудният въпрос сега е дали администрацията на Тръмп ще продължи да подкрепя Службата на върховния представител (СВП) и нейния съюз с другите членове на управителния съвет на Съвета за прилагане на мира (СПМ). Администрацията е истински неочакван вариант, а последните сигнали допускат множество тълкувания: премахването на санкциите срещу Милорад Додик (бившият президент на босненския сръбски анклав Република Сръбска) и неговите сътрудници, посещението на Доналд Тръмп-младши в Баня Лука (столицата на Сръбска) и съобщенията за търговски интереси в проекти, изискващи сътрудничество от страна на Сръбска. Това, което може да се каже с увереност, е, че предположението за надеждна американска подкрепа, която е гарантирала авторитета на СВП в продължение на три десетилетия, вече не може да бъде направено.

Принудителното събитие ще се случи през ноември,

с подновяването от Съвета за сигурност на ООН на EUFOR Althea, воденото от ЕС военно разполагане в Босна и Херцеговина. Руската опозиция вече е даденост. За съжаление, поведението на САЩ не е предвидимо. Ако Вашингтон се въздържи, подкрепи вето или постави условия, които Европейският съюз не може да приеме, многостранната рамка за сигурност всъщност приключва, независимо от това, което се казва публично след това. Дори ако администрацията в крайна сметка подкрепи подновяването, въпросът ще бъде зададен и никой плановик не може отговорно да третира бъдещ благоприятен отговор като гарантиран.

Европейският съюз (ЕС) е изправен пред избор, който избягва от пет години: да се подготви сега да продължи EUFOR единствено под ръководството на Съвета за сигурност, което е правно защитимо, макар и политически трудно, или да приеме, че пакетът за възпиране може да се разпадне в кратък срок и без репетирана алтернатива. Няма как да се запази статуквото с надежда. Статуквото зависи от американските решения, които никой в ​​Европа не контролира. Единственият въпрос е какво ще го замести, ако тези решения се объркат.

Изборът не е между продължаването на OHR и закриването му. Изборът е между управляван преход, който Европа оформя, и неуправляван колапс, на който тя просто е свидетел. Управляваният преход има четири движещи се части и те трябва да се движат приблизително заедно, защото, ако се подредят поотделно, всяка от тях ще се провали.

Първото е правното скеле. Дневният ред 5+2 вече съществува и има международно одобрение, но в момента е структуриран като контролен списък за приключване: изпълнете тези елементи и Службата на върховния представител си тръгва. Той трябва да бъде пренаписан като преходна рамка, като всеки елемент е свързан с глава за присъединяване към ЕС и вътрешен механизъм за прилагане. Държавната собственост е свързана с Глава 23 за съдебната система и основните права. Фискалната устойчивост е свързана с Глава 17 за икономическата политика. Арбитражът за Бръчко е свързан с Глава 24 за правосъдието и вътрешните работи. Това преобразуване превръща затварянето от едно-единствено политическо решение, което настоящата конфигурация не може да произведе, в поредица от технически миграции, с които архитектурата на присъединяване е проектирана да се справи.

Вторият е заместителят на правоприлагането и тук повечето предложения за преход се провалят. Бонските правомощия (изпълнителните правомощия, предоставени на Службата на върховния представител) не могат просто да бъдат прехвърлени на Конституционния съд на Босна и Херцеговина; самият този съд е обект на обструкция от страна на Република Сръбска и натоварването на правоприлагането върху институция D.

Работещ подход би бил на пластове. Рутинното прилагане се осъществява чрез условията за присъединяване към ЕС, което на практика промени поведението на босненските сърби по начини, по които чистият натиск от Службата на високия представител не го направи.

Неговите отстъпления през 2022 г. по време на процеса за статут на кандидат бяха най-ясната демонстрация. Прилагането на средно ниво се осъществява чрез съществуващата рамка за целенасочени санкции на ЕС за Западните Балкани, като специалният представител на ЕС е оправомощен да препоръчва включване в списъци. Остатъчен резерв от Бонски правомощия остава в PIC в спящ статус, изискващ мнозинство за активиране. Възпиращият фактор се запазва, без да се изисква сплотеност, която вече не съществува.

Трето е измерението на сигурността. Ако EUFOR мигрира към мандат на Съвета на ЕС, това трябва да бъде представено като планирана стъпка в управляван преход, а не като реакция на руско вето. Разликата е всичко. Действията в очакване изглеждат като стратегия в Брюксел и като сила в Баня Лука. Действията в реакция изглеждат като колапс и на двете места. Европейският съвет трябва предварително да разреши миграцията преди ноемврийския вот, което прави руската позиция по-скоро несъществена, отколкото решаваща. Щабът на НАТО в Сараево продължава отделно. Това е частта, която най-вероятно ще се провали, защото изисква Европейският съюз да действа в очакване, а не да реагира, а скорошната практика не вдъхва доверие.

Четвъртата е политическото споразумение, което е частта, която никой не иска да докосне, но без която останалите три са скеле около празна сграда. Някои версии на конституционните реформи, които умряха с Априлския пакет, трябва да се върнат: не пълният пакет, който политиците няма да подкрепят, а минимумът, необходим за функциониране на босненската държава без външен надзор. Работещ съвет на министрите, неблокируем механизъм за рутинни държавни функции на президентско ниво, яснота относно компетенциите на субектите върху държавната собственост и отбрана. Входящото правителство след октомври 2026 г. ще определи дали това е възможно. Това е случаят с запазването на Шмит на поста по време на изборите, вместо да се бърза с наследник чрез раздробен PIC.

Честната оценка е неудобна. Част първа и трета са постижими по настоящите траектории със сериозни усилия от страна на ЕС. Втората част е постижима, но изисква Европейският съюз да признае, че се превръща в основен външен играч в Босна, което не е склонен да заяви изрично. Четвъртата част е мястото, където проектът живее или умира, а настоящата босненска политика не произвежда надеждно събеседниците, от които се нуждае. Следователно, управляваният преход вероятно изисква или смяна на поколенията в босненското политическо ръководство, или момент на принудително присъединяване, когато членството стане достатъчно конкретно, за да промени вътрешните сметки. Нито едното, нито другото не може да бъде проектирано. И двете могат да бъдат подготвени.

Работата е тогава да се изградят първите три части сега, така че когато четвъртата стане политически възможна, архитектурата да е готова. Това е по-малко задоволително от пътна карта. Може би е и единственият честен наличен отговор. Босна отново става ключова, не защото нещо се е подобрило там, а защото глобалната конфигурация, която е ограничавала нейната дисфункция, се разтваря около нея. Съобщението на Шмит не е причинило това. То го е разкрило. Това, което ще направим през следващите шест месеца, ще определи дали 30 години несъвършен мир ще се превърнат в основа за нещо трайно или в прелюдия към нещо, което всички сме работили през живота си, за да предотвратим.