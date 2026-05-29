Ким Кардашян и Люис Хамилтън срещнаха майките си

Ким Кардашян направи важна стъпка в разцъфтяващата си романтика с Люис Хамилтън, тъй като той прекара качествено време с децата ѝ тази седмица.

45-годишната риалити звезда, която се среща с 41-годишната британска звезда от Формула 1 от декември 2025 г., изглеждаше по-щастлива от всякога, докато двойката вечеря с известното ѝ семейство и майката на Хамилтън в Лос Анджелис.

Хамилтън видимо вече е близък с най-големия син на Кардашян, 10-годишния Сейнт, като беше забелязан да го прегръща, докато Ким държеше за ръка осемгодишната си дъщеря Чикаго и седемгодишния си син Псалм. Най-голямата ѝ дъщеря, Норт, 12-годишна, изглежда не е присъствала на семейната сбирка.

