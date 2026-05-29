Нетаняху нареди израелската армия да завземе 70% от ивицата Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че е дал заповед на израелската армия да поеме контрол над 70% от ивицата Газа, което заплашва да торпилира и без това крехкото прекратяване на огъня и да създаде катастрофални хуманитарни условия в опустошената територия, пише The Guardian.

Съгласно постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня през октомври, израелската армия се оттегли до демаркационна линия, която даде на Израел пряк контрол над 53% от окупираната територия. От тогава израелските сили непрекъснато напредват позициите си на запад в контролираната от Хамас половина от ивицата и обявяват постоянно разширяваща се ничия земя на запад от нея, в рамките на която претендират за правото да решават кой може да влиза и да открива огън по всеки, възприеман като заплаха.

През последните дни подкрепяните от Израел въоръжени милиции поеха водеща роля в изпразването на територията по линията на прекратяване на огъня, като казват на жителите да напуснат домовете или подслоните си.

През осемте месеца на прекратяване на огъня израелските сили продължиха да откриват огън по палестинци в обсега на "жълтата линия“, разделяща ивицата, и да извършват въздушни удари по-дълбоко в западна Газа, убивайки над 900 палестинци от началото на примирието.

Говорейки на конференция в окупирано селище на Западния бряг, Нетаняху, който се бори за политическото си оцеляване преди изборите през следващите няколко месеца, изложи обхвата на териториалните цели на Израел.

Временна жълта линия

"В момента ние притискаме Хамас. Сега контролираме 60% от територията в ивицата. Знаете ли, бяхме на 50, преминахме към 60. Моята директива е да преминем към 70%", каза Нетаняху.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви в сряда, че крайната цел на правителството е голям брой палестинци да напуснат Газа чрез т. нар. "доброволна миграция“, но това, което активистите за човешки права описват като дългосрочен план за етническо прочистване, като направят условията на живот в Газа непоносими.

Разширяването на израелския военен контрол би било пряко нарушение на октомврийското прекратяване на огъня, резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, която го одобри, и 20-точковия мирен план на Доналд Тръмп, който очерта временна "жълта линия“, разделяща Газа на управлявана от Израел и управлявана от Хамас половина в очакване на по-нататъшни мирни преговори.

"Никой няма да бъде принуден да напусне Газа и тези, които желаят да напуснат, ще бъдат свободни да го направят и свободни да се върнат. Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа", се казва в плана на Тръмп.