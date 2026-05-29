Ще се присъедини ли Беларус към Русия във войната в Украйна?

Отново се появяват съобщения за възможна заплаха от Беларус към Украйна, което подтиква Киев да засили отбраната по северната си граница. Независимо дали опасността е непосредствена или не, предупрежденията подчертават по-широката реалност на войната: Беларус продължава да функционира като стратегическо продължение на кампанията на руския президент Владимир Путин срещу Украйна. Но това също означава, че Александър Лукашенко, нелегитимният президент на Беларус (често описван като "последния диктатор" на Европа), прогресивно изчерпва пространството си за маневриране.

След като е обвързал толкова здраво политическата си кариера с тази на Путин, Лукашенко сега е изправен пред нарастващата възможност Русия да загуби геноцидната си война срещу Украйна и неговият ментор и покровител Путин да бъде сериозно отслабен и евентуално дори свален от власт. Да служиш като васал на Путин работеше в продължение на няколко десетилетия и дори изглеждаше като добър залог в навечерието на саморазрушителното решение на Путин да нахлуе в Украйна през 2022 г.

Но васализмът, който донесе стабилност на Лукашенко и поддържаше президентството му, сега заплашва да го подкопае. Путин отчаяно се нуждае от нещо, наподобяващо победа в Украйна, и може да реши, че принуждаването на Лукашенко най-накрая да се намеси може да бъде отговорът на неспособността на армията му да напредва, пише за TNI Дейвид Кириченко, журналист, и Александър Мотил, професор по политически науки в университета Рутгерс-Нюар.

Подобна перспектива трябва да тревожи Лукашенко, тъй като част от сделката му с народа на Беларус се състои в това да държи страната далеч от разрушителната война на Путин. А след това е въпросът за готовността на средностатистическия беларуски войник да жертва живота си във война, водена от името на Русия. И какво ще се случи с управлението на Лукашенко, ако закалената в битки, екипирана с дронове украинска армия смаже нахлуващата беларуска сила? Но във всеки случай Лукашенко и неговите генерали знаят, че не биха били подготвени за битка срещу закалената украинска армия.

"И Путин, и Лукашенко са по-добре, когато беларуската армия не участва във войната в Украйна", каза Павел Слункин, гостуващ сътрудник в Европейския съвет по външни отношения, в интервю с автора.

Не по-малко тревожна за Лукашенко е все по-вероятната перспектива за отслабване на режима на Путин. Подобно на руските политически и икономически елити, които обсъждат и се подготвят за бъдещето на Русия след Путин, Лукашенко знае, че той, дори повече от тях, е креатура на Путин. Ако Путин отслабне, няма ли опонентите на Лукашенко в беларуските елити да започнат да кроят планове за отстраняването му? И ако Путин бъде свален, какви шансове има неговият служител за оцеляване? Не е чудно, че Лукашенко прави опити за преговори със Запада.

Готовността му да освободи 250 политически затворници през март в замяна на ограничено облекчаване на санкциите не беше хуманитарен жест, а отчаяна молба за американска и европейска подкрепа.

"Конфигурацията на силите в Източна Европа остава непредсказуема", каза Юлиана Шеметовец, говорител на Беларуските киберпартизани, в интервю с автора. "Лукашенко в момента се опитва да балансира отношенията между Русия и Запада."

Путин няма много причини да дава приоритет на проблемите на Лукашенко.

Руският диктатор има различен набор от приоритети: спечелване на войната (или привидно спечелване) и политическо оцеляване. Близо половината от висшите лидери на имперска Русия, Съветския съюз и съвременна Русия са станали жертва на преврати или опити за преврати. Путин, историкът-любител, трябва да знае това. И той също така знае, че руските владетели винаги са били готови да жертват или предадат васалите си, ако стабилността на Кремъл го изисква. Ето защо последните предупреждения са важни. Те не са само за възможността за нов военен удар от север, но и за стесняващия се избор пред Минск, докато Москва търси начини за разширяване на войната. П

Зеленски предупреди на 21 май, че Киев е готов да предприеме "превантивни" мерки както срещу Русия, така и срещу беларуското ръководство, ако от север се появят нови заплахи. За Украйна това безпокойство е познато. Москва може отново да се опита да окаже натиск върху Киев или Черниговска област през територията на Беларус, както направи в началото на пълномащабното нахлуване. Зеленски също така заяви, че заплахата не се ограничава само до посоките Киев или Чернигов. Той предупреди, че Русия може да използва територията на Беларус, за да заплаши Волинска, Житомирска и Ровенска области, принуждавайки Украйна да охранява много по-широка северна граница.

Украинските гранични служители заявиха, че в момента не виждат формиране на ударни групи в Беларус. Но те също така предупреждават, че заплахата от тази посока остава, предвид продължаващата роля на Минск в домакинството на руски учения, обучения и военна дейност. И все пак Беларус не може да бъде отхвърлена като чисто символична заплаха. Военният анализатор Константин Машовец оценява въоръжените сили на Беларус на приблизително 63 000-65 000 души персонал, с възможност за разширяване до около 80 000-90 000 чрез мобилизация. Нейните сухопътни сили разполагат със стотици танкове, големи артилерийски войски и гъста мрежа за противовъздушна отбрана. Това не означава, че Минск е готов за успешно нахлуване в Украйна, но означава, че Беларус може да помогне на Москва да разтегне украинската отбрана, просто като поддържа северната заплаха жива. Предупрежденията също така привлякоха вниманието на Европа. Френският президент Еманюел Макрон съобщава, че е предупредил Лукашенко в рядък телефонен разговор на 24 май да не позволява Беларус да бъде въвлечен по-дълбоко във войната на Русия. Русия и Беларус наскоро проведоха съвместни ядрени учения с руски тактически ядрени оръжия, разположени на територията на Беларус, подчертавайки как Москва все по-често използва Беларус не само като плацдарм, но и като част от по-широката си стратегия за сплашване срещу Украйна и НАТО.

"Използването на ядрени оръжия е крайна, изключителна мярка за гарантиране на националната сигурност на нашите държави", каза Путин във видео разговор с Лукашенко. Русия също така заплаши с нови "систематични удари" срещу Киев, като същевременно предупреди чуждестранни дипломати и граждани да напуснат града.

Посланието е предназначено да сигнализира за ескалация, но също така отразява нарастващата трудност на Москва да оформи бойното поле, тъй като Украйна разширява кампанията си с дронове. Вниманието на Запада напоследък се фокусира върху застоялите мирни преговори и разширяващата се кампания с дронове на Украйна в Русия. Но събитията по беларуската граница не бива да се пренебрегват.

От началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. Беларус играе ключова поддържаща роля за Москва.

Украинският авиационен експерт Анатолий Храпчински заяви, че Русия използва беларуски комуникационни кули за поддръжка на мрежови мрежи за дронове Shahed. В този модел дроновете, най-близо до границата, предават сигнали на други, летящи по-дълбоко в Украйна, което позволява на Русия да запази контролните връзки дори без директен сателитен достъп. Руските ракети и дронове продължават да използват беларуското въздушно пространство, за да поразяват цели в Украйна. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Киев работи с международни партньори, за да "неутрализира и минимизира" заплахите, идващи от Беларус. Той обвини режима на Лукашенко, че действа като съучастник в руската инвазия, като позволява територията му да бъде използвана за атаки срещу Украйна.

Институтът за изследване на войната също предупреди, че Москва може да създава информационни условия, за да оправдае извършването на още удари с дронове от беларуска територия. ISW отбеляза, че беларуски власти наскоро обвиниха украински дронове в многократно нарушаване на беларуското въздушно пространство, което потенциално създава претекст за "отмъстителни" руски удари, извършени от Беларус срещу украински логистични маршрути в западната част на страната.

"Беларус никога няма да бъде свободна, докато Русия не загуби контрола си над региона. Победата за Украйна е победа за Беларус", каза Павел Шурмей, командир на полка "Кастус Калиновски", воюващ в Украйна, в интервю за автора.

Лидерката на беларуската опозиция Светлана Тихановская посети Киев на 25 май, заявявайки, че само демократична Беларус може да донесе стабилност в региона. Нейното посещение подчерта усилията на Украйна да разграничи режима на Лукашенко от беларуския народ, дори когато Киев предупреди Минск срещу ескалация. Означават ли всички тези приказки, че Беларус ще се присъедини към войната на Путин? Тъй като Лукашенко трябва да знае, че подобно приключение би означавало неговата гибел, най-вероятният отговор е "не".

Проблемът е, че Путин отчаяно се нуждае от победа и следователно може да продължи да действа още по-ирационално, отколкото в момента. Ако Путин е толкова умен, колкото си мисли, че е, ще осъзнае, че съдбата му е свързана с тази на Лукашенко, както съдбата на Лукашенко е свързана с неговата. Ако Лукашенко падне, последствията няма да спрат до Минск.