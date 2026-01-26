Тайни, скандал и "ядрена измяна": Какво стои зад военната чистка на Си?

Китайският президент Си Дзинпин пое прякото ръководство на армията, което му даде неоспорим контрол над всички аспекти на държавата, на фона на твърдения, че най-високопоставеният му генерал е бил отстранен заради изтичане на ядрени тайни на Съединените щати.

Нито Комунистическата партия, нито Народноосвободителната армия (НОАК) не споменаха в неделя за потенциален заместник на най-високопоставения генерал във войската, Джан Юся, който беше отстранен с изненадващо съобщение в събота следобед.

Wall Street Journal съобщи, че Джан е бил обвинен в изтичане на информация за ядрената програма на Китай в полза на САЩ и приемане на подкупи. Твърди се, че той е бил обвинен в изпращане на "основни технически данни" в чужбина, позовавайки се на доказателства срещу Джан, представени от Гу Джун, бивш генерален мениджър на Китайската национална ядрена корпорация.

Втори член на всемогъщата централна военна комисия (ЦВК), генерал Лиу Дженли, беше официално разследван едновременно с Джан. Твърди се, че и двамата мъже са заподозрени в "сериозни нарушения на дисциплината", подробности за които не бяха уточнени, но които изглежда включват пряко оспорване на авторитета на Си.

След серия от чистки през последните три години, това оставя ЦВК лишена от всички членове, с изключение на самия Си, който е негов председател. Той отговаря за борбата с корупцията, и премахва всички възможни пречки пред всякакви военни планове, които той може да има, включително и за Тайван.

Често използваната фраза "сериозни нарушения на дисциплината" обикновено се отнася до корупцията, а държавните медии в неделя описаха падането на Джан и Лиу като плод на дългогодишната кампания на Си срещу корупцията.

Но имаше и намеци за дългогодишни слухове за фракционни борби на върха на партията, които, както се твърди, са настроили Си и Джан, някога смятани за близки съюзници, чиито бащи са били приятели и колеги генерали, един срещу друг.

Джан и Лиу "сериозно опетниха имиджа и авторитета на ръководството на Централната военна комисия и сериозно навредиха на политическата и идеологическата основа на единството и прогреса сред всички военни", се казва в редакционна статия, публикувана във вестник PLA Daily в неделя.

Вестникът не описва какви идеологически сблъсъци може да е имало, но миналата година Пекин беше залят от слухове, че Джан се е опитал да оспори засилващия се и персонализиран контрол на Си върху властта.

Това изглежда се потвърди в съобщението от събота, в което се казва, че Джан и Лиу "сериозно са потъпкали и подкопали системата на отговорност на председателя на централната военна комисия" - очевидно препратка към някакъв вид директна атака срещу Си.

75-годишният Джан е син на покойния генерал Джан Зонгсюн, ветеран от армията, който е оцелял през възходите и паденията на ерата на Мао, като не се е месил в политиката. Джан-младши е тръгнал по същия път и е бил един от малкото на върха на сегашното ръководство на Комунистическата партия, които са участвали във военни действия в младостта си, като са служили с отличие в злополучната война на Китай срещу Виетнам в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век.

Бащата на Си е от същата част на Китай като Джан-старши и се твърди, че двамата им сина са израснали заедно. Си е с три години по-млад.

Си обаче се е заел с политиката след като е завършил университета, докато Джан е постъпил в армията направо от училище. През следващите години двамата "принцове" се издигаха отделно в йерархията, докато Си не беше избран за следващия "върховен лидер" на Китай през 2007 г. През тази година Джан беше назначен за един от военните представители в Централния комитет на Комунистическата партия, а пет години по-късно, когато Си стана лидер на партията, Джан беше назначен в Централния комитет на комунистическата партия.

До този момент Си не е имал официално участие във военните дела. Твърди се, че това, което открил, когато станал ръководител на военната комисия - главнокомандващ би бил американският еквивалент - го е шокирало. Той разбрал, че военните са в състояние на буквално, както и на преносно окаяно състояние. Ракетните силози били ръждясали, а авиобазите били въоръжени с остаряла руска техника. Затова той се заел да организира разчистване на корумпирани и изостанали офицери, като първо арестувал двамата наскоро пенсионирани висши генерали, които бяха служили на неговия предшественик, президента Ху.

Докато НОАК се модернизираше, развивайки военноморски флот, който да съответства на американския, и нови ракети и самолети, въоръжени с местните продукти на удивителния технологичен и индустриален напредък на Китай, Джан се смяташе за негов най-близък сътрудник.

До последния партиен конгрес през 2022 г., когато Си беше удостоен с преди това неконсервативна награда

По време на третия си официално назначен мандат, Джан - като нов старши заместник-председател на CMC - се превърна във втория най-влиятелен човек в държавния апарат.

Си също така се противопостави на партийната традиция, като гарантира, че в политбюро са оставени само служители, лоялни лично на него. При неговите предшественици деликатен баланс на силите се поддържаше чрез неписано споразумение, че всички партийни фракции ще бъдат представени, като партийният лидер ще бъде само primus inter pares.

Несравнимата политическа власт на Си обаче превърна Джан в потенциална заплаха, тъй като единствената друга висша фигура, останала със собствен източник на легитимност, благодарение на военния си опит и статута си на колега "принц". Това изглежда сега се оказа неговата гибел, независимо дали слуховете за спорове между двамата са верни.

Джан и Лиу все още не са официално уволнени от комисията или изключени от партията. Но съобщения като това в събота почти никога не са били отменяни. От шестимата военни членове на Централната военна комисия, назначени на конгреса през 2022 г., петима вече са били отстранени, включително тогавашният министър на отбраната генерал Ли Шанфу през 2023 г., политическият комисар адмирал Мяо Хуа през ноември 2024 г. и генерал Хе Уейдун, вторият заместник-председател, през октомври миналата година.

Ако приемем, че Джан и Лиу сега понасят строгостта на "Лю джи" - страховитата вътрешна дисциплинарна система на партията, активната централна военна комисия сега се състои само от двама души. Другият е генерал Джан Шенмин, който беше лично избран през 2017 г. от Си, за да ръководи кампанията му за борба с корупцията във въоръжените сили.

Анализаторите сега се питат дали чистките са приключили - или Си ще се опита да замени всички останали офицери, които дължат позициите си на Джан и Лиу. Това е логичната следваща стъпка, но потенциално дестабилизираща за военните във време, когато светът е изправен пред най-големите си геополитически несигурности от края на Студената война.

Алфред Ву, анализатор на китайската политика в Националния университет на Сингапур, заяви, че случаят с отстранения външен министър Цин Ган, който не е сменен две години и половина по-късно, предполага, че Си може би не бърза да действа. Си е по-загрижен да се увери, че няма да има слухове срещу осигуряването на поредния му, четвърти мандат на следващия партиен конгрес догодина, каза той.

"Моето лично усещане е, че всичко, което прави, не е свързано със спешни военни действия", каза Ву. "Това, което е гарантирал, е, че е номер 1 и че няма да има предизвикателство да вземе четвърти мандат през 2027 г."