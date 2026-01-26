Индия ще намали митата върху автомобили до 40% в търговското споразумение с ЕС

Индия планира да намали митата върху автомобили, внасяни от Европейския съюз, от 110% на 40%, съобщиха източници. Това е най-голямото отваряне досега на огромния пазар на страната, тъй като двете страни се приближават до споразумение за свободна търговия , което може да се осъществи още във вторник.

Правителството на премиера Нарендра Моди се съгласи незабавно да намали данъка върху ограничен брой автомобили от 27-членния блок с вносна цена над 15 000 евро (17 739 долара), съобщиха два източника, запознати с разговорите, пред Ройтерс.

Това ще бъде допълнително намалено до 10% с течение на времето, добавиха те, което ще улесни достъпа до индийския пазар за европейски автомобилни производители като Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Източниците отказаха да се афишират, тъй като разговорите са поверителни и е възможно да бъдат променени в последния момент. Министерството на търговията на Индия и Европейската комисия отказаха коментар.

Пактът вече е наречен „Майката на всички сделки“

Очаква се Индия и ЕС да обявят във вторник края на продължителните преговори за пакта за свободна търговия, след което двете страни ще финализират детайлите и ще ратифицират това, което се нарича „майката на всички сделки“.

Пактът би могъл да разшири двустранната търговия и да увеличи индийския износ на стоки като текстил и бижута, който е засегнат от 50% американски тарифи от края на август.

Индия е третият по големина пазар на автомобили в света по продажби след САЩ и Китай, но местната автомобилна индустрия е една от най-защитените. Ню Делхи в момента налага мита от 70% и 110% върху вносните автомобили, ниво, често критикувано от ръководители, включително шефа на Tesla Илон Мъск.

Ню Делхи предложи незабавно намаляване на вносните мита до 40% за около 200 000 автомобила с двигател с вътрешно горене годишно, каза един от източниците, което е най-агресивният ход досега за отваряне на сектора. Тази квота може да бъде подложена на промени в последния момент, добави източникът.

Електрическите превозни средства с батерии ще бъдат изключени от намаленията на вносните мита през първите пет години, за да се защитят инвестициите на местни играчи като Mahindra & Mahindra (MAHM.NS)., отваря нов раздели Тата Моторс (TAMO.NS), отваря нов разделв зараждащия се сектор, съобщиха двата източника. След пет години електрическите превозни средства ще последват подобни намаления на митата.

Пазарът, който в момента е доминиран от "Сузуки" и местни производители

По-ниските вносни мита ще бъдат тласък за европейските автомобилни производители като Volkswagen (VOWG.DE), отваря нов раздел, Рено (RENA.PA), отваря нов раздели Стелантис (STLAM.MI), отваря нов раздел, както и играчите на луксозния пазар Mercedes-Benz (MBGn.DE), отваря нов раздели BMW (BMWG.DE), отваря нов разделкоито произвеждат автомобили локално в Индия, но изпитват затруднения да се разраснат отвъд определена точка, отчасти поради високите мита.

По-ниските данъци ще позволят на производителите на автомобили да продават вносни превозни средства на по-ниска цена и да тестват пазара с по-широко портфолио, преди да се ангажират с производството на повече автомобили на местно ниво, каза един от двата източника.

Европейските производители на автомобили в момента държат по-малко от 4% дял от индийския пазар на автомобили с годишен обем от 4,4 милиона бройки, доминиран от японската Suzuki Motor (7269.T)., отваря нов раздел както и местните марки Mahindra и Tata, които заедно държат две трети.

С очаквания индийски пазар да нарасне до 6 милиона бройки годишно до 2030 г., някои компании вече планират нови инвестиции.

Renault се завръща в Индия с нова стратегия, търсейки растеж извън Европа, където китайските производители на автомобили навлизат силно, а Volkswagen Group финализира следващия си етап от инвестициите в Индия чрез марката си Skoda.

Репортаж от Адити Шах и Филип Бленкинсоп; Допълнителен репортаж от Лили Байер в Брюксел, с Шиванги Ачаря в Ню Делхи; Редактиране от Дейвид Холмс