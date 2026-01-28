Елитна украинска формация с дронове държи под прицел руската пехота

Командир на дронове заяви, че неговите елитни пилоти наскоро са атакували руската пехота от близко разстояние. Робърт „Мадяр“ Бровди каза, че средно те атакуват войски на 0,89 мили от линията на контакт. Той добави, че през последния месец неговите 12 елитни екипажа на дронове са били все по-често разгръщани, за да атакуват пехотата.

Ръководителят на специалния дронов отдел на Украйна заяви, че неговите оператори атакуват настъпващата руска пехота от изключително близко разстояние, като предоставя рядка информация за това как се сражават някои от най-добрите пилоти в страната.

Майор Робърт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи, написа в изявление в неделя, че през последния месец неговите пилоти са атакували вражески войски на средна дълбочина на удара от 1,44 км, или 0,89 мили, от линията на контакт.

Неговите коментари отразяват как висшите украински командири в някои райони дават приоритет на ограничените си ресурси. Използването на елитни ударни екипажи за потискане на къси разстояния може да бъде и знак за засилен натиск върху украинските линии, пише BI.

Силите за безпилотни системи са сравнително нова елитна формация в Украйна, която се фокусира върху предоставянето на ударна или разузнавателна подкрепа с по-малки дронове. Мадяр, известен командир на дронова единица, назначен да ръководи групата през юни 2025 г., заяви в неделя, че неговият клон се състои от 12 бойни екипа, които присъстват на 30% от фронтовата линия.

Русия разчита на наземни пехотни атаки, за да завземе постепенно територия в Украйна, и през последните месеци агресивно се опитва да напредне по някои ключови фронтови зони.

Мадяр пише, че неговите подразделения са подчинени на командирите на корпуси, които разполагат операторите да атакуват настъпващите войски от по-близко разстояние. Той добави, че това се дължи на желанието на украинските командири да защитят войските си в окопите.

За украинските войници изпращането в окопите е една от задачите с най-много жертви във войната. Те често са по-малко на брой от атакуващите руски войски и обикновено се нуждаят от помощта на пилоти на дронове, за да предотвратят атаките, преди те да се приближат.

Но в идеалния случай тези оператори на дронове се опитват да забележат и да се сражават с вражеската пехота от по-далечно разстояние, на около 6 до 10 мили от линията на контакт, докато тези войски се формират или започват да предприемат атаки.

„За да се достигне систематично подходяща дълбочина, е необходимо да се създадат нови екипажи, поне три пъти повече от сегашния брой“, пише Мадяр. „Съществуващите, в по-голямата си част, ще останат в тактическа дълбочина.“

Пилоти на дронове атакуват повече пехота през декември

Мадяр също така каза, че пехотните удари наскоро са заемали по-голяма част от времето на неговите единици.

Според него, SBS обикновено има за цел да атакува пехотата в 30% от ударите си, но почти 40% от успешните му атаки през декември са били срещу пехотата, като са били засегнати около 12 000 руски войници.

Все пак командирът пише, че в цялата история на SBS по-голямата част от неговите операции са били срещу руско оборудване и логистични маршрути, на разстояния от около 2,3 до 9,2 мили, в зависимост от типа на целевата система.

Отделът на Мадяр е нанесъл удари по над 1200 „стартова точки“ на руски пилоти на дронове, на средна дълбочина от 2,25 мили, добави той.

Елитните дронови единици обикновено се прославят, като използват малки, евтини дронове за удари по приоритетни системи за противовъздушна отбрана, логистични маршрути или командни постове дълбоко зад вражеските линии.