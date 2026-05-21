Неизвестен досега наркотик взе жертви в САЩ

Десетина служители на спешните служби са хоспитализирани

21.05.2026 | 12:44 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Трима души починаха, а над десетина служители на спешните служби са хоспитализирани при досег с неизвестно наркотично вещество в американския щат Ню Мексико, съобщиха властите в САЩ, цитирани от ДПА.

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на загиналите в частна къща в малкия град Маунтинеър. По-късно те са се оплакали от главоболие, замайване и повръщане, според кмета на града.

Американските власти заявиха, че веществото се смята за опасно и по първоначални данни изглежда е причинило симптомите след директен контакт, а не чрез предаване по въздуха.

На мястото на инцидента е бил открит и четвърти човек, който е жив и в момента му се оказва необходимата медицинска помощ.

Специалисти по опасни вещества водят разследване по случая.  
(БТА)

наркотик Ню Мексико починали
