Полицай от Граничната служба простреля мъж в Аризона

Мъж с криминално досие за трафик на хора е бил прострелян и ранен от федерален агент на Граничната служба в щата Аризона във вторник, след като по данни на властите той пръв е открил огън по федерални агенти, съобщи NBC News.

Раненият се казва Патрик Гари Шлегел, 34-годишен жител на Аризона. Той е бил прострелян в района на Аривака, приблизително на 10 мили северно от границата между САЩ и Мексико, заяви Хийт Янке, специален агент, ръководещ полевия офис на ФБР във Финикс, предава NOVA.

Шлегел е бил прострелян след преследване пеша, последвало проверка на автомобил във връзка с „активен случай на нелегален трафик на мигранти“, каза Янке на пресконференция. По думите на шерифа на окръг Пима

пострадалият е постъпил в болница в тежко състояние

но без опасност за живота, и впоследствие е претърпял операция.

Очаква се срещу него да бъдат повдигнати три федерални обвинения:

– нападение срещу федерален служител,

– трафик на нелегални мигранти,

– притежание на огнестрелно оръжие от осъждан престъпник.

По данни на властите Шлегел е жител на Сахуарита — населено място южно от Тусон и на около 35 мили североизточно от Аривака. Шерифската служба на окръг Пима разследва употребата на сила от страна на агента на Граничната служба.

Разследване водят също и от Службата за професионална отговорност към Граничната служба, както и ФБР, съобщи говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин.

Инцидентът идва три дни след като агент на Граничната служба застреля Алекс Прети в Минеаполис, както и седмици след като служител на Имиграционната и митническа служба (ICE) уби Рене Гуд в същия град. Тези случаи предизвикаха протести и критики към Министерството на вътрешната сигурност.