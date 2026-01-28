Рекорден дълг в най-богатите страни в света заплашва глобалния растеж

В продължение на десетилетия смазващият дълг разпространява мизерия в бедните и по-нискодоходните страни по света. Но заплахата от непоносимо заемане, която сега виси над световната икономика, идва от някои от най-богатите страни.

Рекорден или почти рекорден дълг в Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия и Япония заплашва да ограничи растежа и да посее финансова нестабилност по целия свят, пише WSJ.

В страната това означава, че страните трябва да извършват лихвени плащания с пари, които иначе биха могли да платят за здравеопазване, пътища, обществени жилища, технологичен напредък или образование.

Желанието за все повече и повече заеми също е увеличило разходите по заемите, поглъщайки по-голям дял от парите на данъкоплатците. Това може също да повиши лихвените проценти по бизнес, потребителските и автомобилните заеми, както и по ипотеките и кредитните карти; и да повиши инфлацията.

И може би най-тревожното е, че надвисналият дълг – надуваем дори когато икономиката е относително стабилна и нивата на безработица са ниски, както в Съединените щати – дава на правителствата по-малко възможности за реакция, когато нещата се влошат.

„Искате да можете да харчите много и бързо, когато е необходимо“, каза Кенет Рогоф, професор по икономика в Харвард.

Какво се случва, ако има финансова криза, пандемия или война? Ами ако има внезапна нужда от повече разходи за социални услуги и помощи за безработни поради промени, причинени от изкуствен интелект или бедствия, свързани с климата?

На Световния икономически форум в Давос миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп зае централно място, но в кулоарите министрите на финансите се тревожеха за способността си да финансират нарастващ списък от задължителни неща, от подсилени армии до модернизирани електрически мрежи.

Правителствените заеми, когато икономиката е силна и когато лихвените проценти са ниски, могат да подпомогнат растежа, а във времена на затруднения могат да помогнат за засилване на разходите. Цикълът на свръхзаемане започна с финансовата криза и рецесията през 2008 г., когато правителствата се втурнаха да предоставят помощ на затруднените домакинства и данъчните приходи намаляха. Програмите за помощ по време на пандемията от Covid-19, когато икономиките се затвориха, а разходите за здравеопазване се покачиха рязко, повишиха нивата на дълга с още едно ниво, тъй като лихвените проценти се покачваха и изпреварваха растежа.

Но нивата на дълга не намаляха. И сега, в шест от богатите страни от Г-7, националният дълг е равен или надвишава годишното икономическо производство на страната, според Международния валутен фонд.

Все повече страни са притиснати от демографски фактори и бавен растеж.

В Европа, Великобритания и Япония застаряващото население е увеличило разходите на правителството за здравеопазване и пенсии, като същевременно броят на работниците, които осигуряват необходимите данъчни приходи, е намалял.

Необходимостта от възстановяване на инфраструктурата и инвестиции в модерни технологии в много региони също е остра. Едногодишно проучване, поискано от изпълнителния орган на Европейския съюз, заключи, че 27-членният блок трябва да похарчи допълнителни 900 милиарда долара за неща като изкуствен интелект, споделена енергийна мрежа, суперкомпютри и усъвършенствано обучение на работниците, за да се конкурира ефективно.

Във Великобритания ще струва поне 300 милиарда паунда (410 милиарда долара) за модернизиране на инфраструктурата през следващото десетилетие, според Future Governance Forum, мозъчен тръст в Лондон. Ще са необходими още милиарди, за да се съживи куцащата Национална здравна служба.

Усилията за намаляване на публичните разходи в Италия, където дългът се равнява на 138 процента от брутния вътрешен продукт, чрез съкращаване на здравеопазването, образованието и обществените услуги, или във Франция чрез повишаване на възрастта за пенсиониране, предизвикаха бурно протестиране.

Свързани статии Световната банка намали прогнозата си за глобален растеж с една трета

Франция, която е в политическа патова ситуация по отношение на бюджета от месеци, видя понижаване на рейтинга си за суверенен дълг миналата есен, което повдигна въпроси относно финансовата стабилност на страната.

Междувременно светът стана по-опасен. Напрежението между Китай и Съединените щати се изостри. Европа е заплашена от все по-агресивна Русия и войнствен американски президент.

Повечето страни реагираха, като значително подкрепиха Украйна с милиарди долари и увеличиха военните разходи. Членовете на Северноатлантическия алианс се съгласиха в крайна сметка да отделят 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Япония също значително увеличава военния си бюджет.

Дългът на Токио вече е потресаващ. Той възлиза на повече от два пъти годишното икономическо производство на страната.

Перспективата за още по-дълбока дупка нарасна миналата седмица, когато премиерът Санае Такаичи внезапно призова за предсрочни избори. Както либералните демократи на Такаичи, така и опозиционните партии обещават да увеличат разходите и да намалят данъците.

Такаичи, например, предложи да се спре данъкът върху потреблението на храни и безалкохолни напитки, ход, който според Министерството на финансите ще струва повече от 30 милиарда долара годишно.

В продължение на десетилетия Токио успяваше да финансира разходите си чрез изключително ниски лихвени проценти, които минимизираха разходите по заеми. Японската банка започна да обръща дългогодишната си политика на ултраниски лихвени проценти през 2024 г.

„Това се случва бавно поради опасения от финансова нестабилност, каза Рогоф от Харвард. Япония е „натъпкала дълг във всеки отвор на финансовия сектор – пенсионни фондове, застрахователни компании, банки. И има инфлационен натиск.“

Комбинацията от ниски лихвени проценти и повишена инфлация особено вреди на работещите и средностатистическите семейства, които виждат как стойността на спестяванията им ерозира.

Съобщението на Такаичи разтърси инвеститорите. Притежателите на облигации бързо започнаха да продават и доходността по облигациите - лихвата, която правителствата плащат, когато вземат пари назаем - скочи.

Безпокойството се разпространи и на други финансови пазари. Японските инвеститори исторически са най-големите чуждестранни притежатели на американски държавни ценни книжа. Но по-високата доходност от японските облигации може да ги накара да намалят покупките си на американски дълг, за да се възползват от по-голямата доходност у дома.

Миналата седмица доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до най-високото си ниво от август.

Турбулентността предизвика тревога сред някои инвеститори.

Вярата в кредитоспособността на САЩ за кратко се разклати миналия април, когато светкавичната промяна на тарифите на Тръмп доведе до внезапно покачване на доходността по държавните облигации.

Американските облигации остават сигурно убежище в един рисков свят. Въпреки това, хаотичното икономическо водене на политика и търговските войни на президента са една от причините настоящият дълг да е различен от всеки друг епизод в американската история, каза Уилям Г. Гейл, автор на „Фискална терапия: Лечение на пристрастяването към дълга на Америка и инвестиране в бъдещето“.

Националният дълг на САЩ сега е 38 трилиона долара,

което е приблизително 125 процента от размера на американската икономика.

Тръмп се държи като Макс Биалисток в „Продуцентите“, обещавайки плащания на фермери, данъкоплатци и облигационери с ограничен фонд пари. Анализаторите очакват, че междинните избори ще подтикнат Белия дом да харчи още по-свободно през следващата година.

Този месец Тръмп обеща да увеличи допълнително военните разходи до 1,5 трилиона долара през следващата фискална година, което според изчисленията на Комитета за отговорен федерален бюджет би добавило 5,8 трилиона долара към националния дълг, включително лихвите, за 10 години.

Нетните лихвени плащания са се утроили през последните пет години, достигайки приблизително 1 трилион долара. Сега те поглъщат 15% от разходите на САЩ, вторият по големина разход след социалното осигуряване.