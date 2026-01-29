Китайският гигантски ферибот – цивилен кораб с потенциална военна роля

Китайската корабостроителна индустрия е най-голямата в света, като представлява повече от половината от световното корабоплаване. Много внимание се обръща на това как Пекин би могъл да управлява половин дузина самолетоносачи до средата на 30-те години на 21-ви век, с което да намали разликата със Съединените щати. Военните кораби обаче не са единственото тревожно нещо, върху което работи китайската корабостроителна индустрия.

Този месец Guangzhou Shipyard International Company Limited завърши работата по масивен автомобилен превозвач, способен да транспортира 10 800 автомобила. Задвижван от втечнен природен газ (LNG), корабът е с дължина близо 230 метра и ширина 40 метра. Той има 14 палуби и може да транспортира различни автомобили, включително електрически превозни средства (EV), автомобили, задвижвани с водород, и тежкотоварни камиони. Той е много по-голям от двата предишни автомобилни превозвача – също построени от Китай – всеки от които е имал място за 9500 превозни средства, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Основната роля на автомобилните превозвачи – поне в краткосрочен план – е да транспортират произведени в Китай автомобили от Азия до задгранични пазари. Пекин постепенно се утвърждава в световната автомобилна индустрия, особено със своите евтини, но технически напреднали електрически превозни средства (EV) и автомобили, задвижвани с водород.

Но в случай на голям конфликт, такъв масивен RoRo (Ro-Ro) кораб би могъл да има и второстепенна роля с Народноосвободителната армия (НОАК). Предвид капацитета си и факта, че може да транспортира електрически превозни средства и тежкотоварни камиони, той би могъл да превозва и бронирани машини и леки танкове – и може би дори основни бойни танкове (OBT) с определени модификации.

В продължение на години НОАК обмисля начини за товарене на масивни пътнически фериботи, построени с подсилени рампи и палуби, с танкове и други щурмови кораби. Дестинацията на тези кораби е доста очевидна: Тайван.

През 2021 г. държавният вестник „Global Times“ съобщи, че НОАК е провела интегрирано военно-цивилно маневриране на войски през морето на автомобилен ферибот с водоизместимост 45 000 тона. Той е много по-голям от подобни кораби, използвани в предишни военни учения. Учението, проведено от войски от 81-ва групова армия на НОАК, имаше за цел да подобри транспортната ефективност на войските в бъдеща битка и включваше над 1000 души персонал и превозни средства.

Корабът, идентифициран като „Китайско подмладяване“, е изминал повече от 1000 километра (600 мили) в морето, носейки голям брой бойни машини, включително основни бойни танкове тип 96, бойни машини на пехотата тип 04 и тактически щурмови машини „Dongfeng Mengshi“, както и различни помощни машини, включително медицински машини, ремонтни машини и инженерни машини, разузнавателни машини и командни машини.

Техниката е била натоварена в предварително определена последователност,

базирана на бойните задачи, което е позволило всяко превозно средство да бъде разгърнато и да влезе в бой в момента, в който пристигне на местоназначението.

Новопостроеният автомобилен превозвач RoRo със сигурност няма да може да превозва толкова танкове, колкото автомобили, които са много по-леки. Нещо повече, фериботът все пак ще изисква развито пристанище за разтоварване на превозни средства – за разлика от специален десантен кораб, който би могъл да пусне танковете във водата на всеки плаж и да ги види как излизат на брега.

Въпреки това Тайван има стабилна, високоразвита морска инфраструктура, която включва седем основни международни търговски пристанища и няколко други по западното и тихоокеанското крайбрежие. Ако някое от тези пристанища попадне в китайски ръце непокътнато, разтоварването на огромен брой танкове, за да се завладее останалата част от острова в кратък срок, би било сравнително лесно.

Поради тези причини Тайван вижда китайските цивилни автомобилни превозвачи и фериботи като сериозна заплаха за националната си сигурност. С въвеждането на този най-нов и най-голям автомобилен превозвач, построен до момента, заплахата е още по-очевидна.