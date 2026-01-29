Близкоизточна държава се готви да купи 250 танка K2 Black Panther

Южнокорейската компания Hyundai Rotem в момента води преговори с множество държави за износ на много рекламирания си основен боен танк (ОБТ) K2 Black Panther. Бронираната машина от следващо поколение, първоначално разработена и произведена, за да противодейства на опасна инвазия от Северна Корея, вече е спечелила популярността на членката на НАТО Полша, която в момента закупува над 1000 бройки. Освен това Варшава ще произвежда K2 по лиценз, пише за TNI журналистът Петер Сичиу.

Има интерес от Перу, Румъния и Саудитска Арабия, но този месец Ирак също се приближи до приемането на ОБТ.

Багдад може да придобие до 250 танка, произведени в Южна Корея, като част от сделка за 6,5 милиарда долара, която би позволила на иракската армия да замени своите произведени в Америка M1 Abrams и дори по-стари бронирани танкове от съветската и руската епоха, които все още са в експлоатация. Решението идва на фона на предстоящото намаляване на подкрепата на САЩ за близкоизточната държава.

„Abrams е звяр в битка, но поддържането му в нашата среда е като хранене на лъв в пустинята“, каза иракски военен източник, пожелал анонимност, пред Defence Security Asia (DSA), отбелязвайки, че иракските военни са се сблъсквали с продължаващи проблеми с „интензивния за поддръжка“ M1A1 Abrams.

Иракската армия продължава да експлоатира и руски танкове Т-72 и Т-90С, но DSA отбеляза, че „готовността им е прогресивно подкопана от прекъсвания във веригата за доставки и геополитически санкции“, предвид статута на Русия на изгнаник след нахлуването ѝ в Украйна. Поддържането на остарелите танкове, доставени от Русия, в експлоатация се превърна в сериозен проблем за Багдад, което наложи търсене на заместници другаде.

Подобно на Полша, иракското правителство се стреми да изгради дългосрочни отношения с Южна Корея. Очаква се „високопоставена“ иракска делегация, водена от началника на щаба на иракската армия, да посети съоръженията на Hyundai Rotem в Южна Корея в близко бъдеще, за да обсъди производствения капацитет, възможностите за локализация, графиците за доставка и вариантите за обучение за основния танк K2.

„Тази инспекция ще бъде ключова; ние не просто купуваме танкове, ние инвестираме в партньорство“, добави говорител на иракското министерство на отбраната.

K2 вече работи на множество континенти

Иракчаните несъмнено ще разгледат производствения тръбопровод и съществуващите изисквания към Hyundai Rotem като част от пакета. Багдад няма да е първият, който ще получи танковете, тъй като Перу също се стреми да ги придобие, за да замени остаряващия си флот от 300 танка серия Т-54/55, закупени от Съветския съюз в началото на 70-те години на миналия век.

Перу вече беше сключило сделка за 90 колесни бронетранспортьора (БТР) K808 White Tiger, произведени в Южна Корея.

Латиноамериканската страна сега предприема значителна модернизация на армията си, която ще включва приемането на нови военни кораби, произведени в Германия. В същото време Лима се приближи до финализирането на сделка с Швеция за многоцелевия изтребител JAS-39 Gripen.

Черната пантера най-добрият основен боен танк в света ли е?

Следващото поколение K2 Black Panther е разработено от Южнокорейската агенция за развитие на отбраната и произведено от Hyundai Rotem. Първоначално е било предназначено да допълни, а не да замени серията K1, използвана в момента от южнокорейската армия. K2 обаче доказа, че превъзхожда възможностите на K1 толкова значително, че Сеул увеличи производството.

Black Panther сега е широко признат за един от най-модерните основни бойни танкове (ОБТ) в света, превъзхождайки всички танкове на въоръжение в Северна Корея или Китай.

Black Panther е оборудван с уникална система за окачване, която може да се регулира в различни позиции. За движение по пресечена местност окачването е повдигнато, осигурявайки на K2 по-голям просвет. На пътища и дори терен окачването е спуснато, притискайки земята за по-добра скорост. Освен това K2 може да се „накланя“, „седи“ или „коленичи“, за да осигури по-добра маневреност на основното оръдие в позиции надолу по корпуса. Когато се накланя назад, K2 може дори да повдигне основното си оръдие, за да се прицелва в ниско летящи самолети или за по-добро прицелване в по-високи цели.