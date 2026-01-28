IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Посланикът на САЩ в ЕС: Искаме сътрудничество с Европа

Промени в европейското законодателство ще бъдат от голяма полза

28.01.2026 | 20:45 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Искаме сътрудничество с Европа, заяви днес постоянният представител на САЩ към институциите на ЕС в Брюксел посланик Андрю Пъздър пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи.

Промени в европейското законодателство биха имали голяма полза, добави той и призова да се направи така, че технологичните компании от неговата страна да могат да работят в Европа по-лесно. По неговите думи скоро икономиката ще бъде водена от изкуствен интелект, но за тази цел ще има нужда от много енергия, от центрове за съхранение на данни, от самите данни и от редки изкопаеми минерали.

Посланикът изрази надежда в близките дни да бъде подписано споразумение между САЩ и ЕС за изкопаемите суровини, както и скоро Европа да потвърди окончателно търговското споразумение с Вашингтон. 

Най-големият интерес на САЩ е ЕС да напредва икономически, каза Пъздър. Той отбеляза, че ЕС е жизненоважен в стратегическо и културно отношение за САЩ и е стълб на икономическия напредък на неговата страна. Силна Европа е по-силен търговски партньор и по-способна да ни помогне по света там, където се борим с лоши сили, посочи той.

Посланикът добави, че след като е пристигнал в Брюксел преди няколко месеца, е установил с изненада, че ЕС има много близко виждане с Вашингтон по въпросите за Китай и имиграцията. Той допълни, че САЩ и ЕС споделят желанието да видят края на войната в Украйна.

Тагове:

посланикът на САЩ в ЕС Андрю Пъздър сътрудничество Европа
