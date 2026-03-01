След операцията на Израел и САЩ в Иран, последва дипломатическа буря в ООН

Смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който загина на 86-годишна възраст при израелско въздушно нападение, както и цялата мащабната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република, разбуниха духовете и станаха основната световна тема през последното денонощие.

Израелските сили обявиха, че сред мишените са били както Хаменей, така и президентът Масуд Пезешкиан.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви: "Справедливостта възтържествува". В изявление в социалните мрежи той написа: "Хаменей е елиминиран (...) заедно с висши служители на иранския бастион на тероризма". "Справедливостта възтържествува и Оста на злото претърпя смазващо поражение", добави Кац.

Иран: "Ще има сурови последици"

От Техеран реакцията беше остра. Най-висшият представител по сигурността – секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани – заяви, че целта на САЩ и Израел е "Иран да се разпадне и да бъде разграбен".

"Последствията ще бъдат сурови, ако се предприемат нови действия", предупреди Лариджани, цитиран от иранската държавна телевизия.

Той съобщи, че ще бъде определен официално временен Върховен съвет за управление на страната след кончината на Хаменей. Според ирански медии съветът ще включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.

Сблъсък в Съвета за сигурност на ООН

Темата доминира и извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН. Иранският представител Амир Сайед Иравани заяви, че цивилните жертви на ударите са стотици и определи атаката като "военно престъпление и престъпление срещу човечеството".

"Агресията и жестоките престъпления на режима на САЩ и израелския режим, както и умишлените им и упорити нападения срещу гражданската инфраструктура, продължават", каза той. "Това не е само акт на агресия, а военно престъпление и престъпление срещу човечеството".

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц защити действията на Вашингтон: "Иран не може да притежава ядрено оръжие. Този принцип не е въпрос на политика. Той е въпрос на глобална сигурност. И за тази цел САЩ предприемат законни действия".

Израелският представител Дани Данон заяви, че скандиранията "Смърт на Израел, смърт на Америка" и изгарянето на знамена са "одобрена от държавата омраза" и подготовка за действия. "Днес, заедно с нашия съюзник САЩ, предприехме действия, за да спрем екзистенциална заплаха, преди тя да стане необратима. Действахме от необходимост", каза Данон, като подчерта, че възможностите за дипломация са били изчерпани.

Обръщайки се към иранския народ, той заяви, че операцията е била насочена "срещу режим, който ви заглушаваше", и че Израел "е с вас".

Призив за незабавно прекратяване на огъня

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че дълбоко съжалява, че възможността за дипломатическо решение е била "пропиляна". Той отбеляза, че не може да потвърди съобщенията за смъртта на Хаменей и предупреди, че "военните действия крият риск да предизвикат поредица от събития, които никой не може да контролира в най-нестабилния регион в света". Гутериш осъди както ударите срещу Иран, така и иранските атаки в региона и призова за "незабавно" прекратяване на огъня.

От името на страните от Персийския залив представителят на Бахрейн Джамал Фарес Ал Роуайе прочете съвместна декларация, в която се осъждат "подлите" ирански атаки срещу държави от региона. "Считаме иранското правителство за изцяло отговорно за тези атаки и отхвърляме всякакви оправдания или обяснения за това враждебно поведение", заяви той от името на ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, Катар и Бахрейн, както и от името на Сирия и Йордания.

Сирийското външно министерство също осъди "категорично" иранските атаки срещу монархиите от Персийския залив, без да споменава израелските и американските удари.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио отмени планираното си посещение в Израел в началото на следващата седмица. Засега няма информация дали ще бъде насрочена нова дата.

САЩ и Израел предприеха мащабната атака срещу Иран, а Техеран отговори с ответни удари, което изостря напрежението в региона и поставя под въпрос възможността за бърза дипломатическа развръзка.

Реза Пахлави призовава за преврат

Към международните реакции се включи и Реза Пахлави – син на сваления през 1979 г. шах на Персия, който призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер Али Хаменей е бил убит, предаде ДПА.

"Това е последният ви шанс да се присъедините към народа", написа Пахлави в "Екс", като настоя, че "всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал". Той призова силите за сигурност да подкрепят преход към "свободно и проспериращо бъдеще" и добави, че смъртта на Хаменей "може да бъде утеха" за семействата, търсещи справедливост.

Пахлави, който живее от десетилетия в изгнание в САЩ, заяви и че е уверен в победата срещу Ислямската република след ударите на САЩ и Израел. По време на последните масови протести в Иран той претендираше от чужбина за водеща роля в разединената опозиция и разполага с аудитория от милиони последователи в социалните мрежи, отбелязва ДПА.