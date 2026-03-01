Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова иранците да свалят ръководството в Техеран в специално видеообръщение, излъчено на персийски език, предаде ДПА. Според германската агенция речта е била преведена и дублирана с помощта на изкуствен интелект.

"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност", заяви Нетаняху. "Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова той, като добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на терористичния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията".

Израелският премиер отправи подобен апел и предната вечер в обръщение на иврит, когато заяви: "Помощта, за която сте се надявали... пристигна".

Междувременно в Техеран започна процедурата по временно управление след смъртта на аятолах Али Хаменей. Иранската студентска новинарска агенция съобщи, че Алиреза Арафи е назначен за един от юристите във Върховния съвет за временно управление на страната, докато Съветът на пазителите избере нов върховен лидер на Ислямската република, предаде Ройтерс.

Арафи е сред шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите. Той ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с президента Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи. Съветът трябва да осигури институционалната стабилност на страната в преходния период до избирането на нов върховен лидер.