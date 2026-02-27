Украйна започва производство на сегментирани бойни колела

Украинският стартъп Qirim Technology стартира производство на сегментирани колела, предназначени да предотвратят пробиви на военни наземни дронове и превозни средства.

Украинският стартъп Qirim Technology стартира производство на сегментирани безвъздушни колела, предназначени за монтаж на колесни дронове и военни инженерни превозни средства, обяви компанията, когато започна да доставя новите системи на украинските военни части.

Според Qirim Technology, нововъведените колела елиминират изцяло пробивите, като заменят традиционните гуми, пълни с въздух, със сегментирана структура, съставена от безвъздушни модули. Всяко колело се състои от взаимозаменяеми сегменти, монтирани върху стоманена рамка, което позволява бърза подмяна на повредени секции, без да се налага демонтиране или възстановяване на целия колелен възел.

Както отбелязва разработчикът, основното предимство на дизайна е „пълната липса на пробиви“, тъй като колелото е изградено от твърди, непневматични компоненти, а не от гуми под налягане. Компанията заяви, че отделните сегменти могат да бъдат бързо сменени в полеви условия, ако се повредят по време на работа.

Производителят заяви, че сегментите на колелата са произведени с помощта на рециклирана сурова вулканизирана гума, която след това се монтира върху рамка от структурна стомана. Тази конфигурация е предназначена да комбинира издръжливост с гъвкавост, като същевременно поддържа сцепление върху различни видове терен.

Според Qirim Technology, колелата са проектирани да осигуряват висока мобилност по трудни повърхности, включително заснежен терен и кални полски пътища, често срещани във фронтовите райони. Компанията заяви, че модулният дизайн подобрява производителността през цялата страна, като същевременно намалява времето за престой, причинено от повреда на гумите, пише Defence Express.

Интересът към системата идва предимно от разработчици и оператори на безпилотни наземни превозни средства, които често се сблъскват с остри метални фрагменти и отломки по време на бойни операции. Наземните дронове, използвани за доставка на логистика, евакуация на ранени, разузнаване и транспортиране на взривни вещества, често страдат от загуби на мобилност поради спукани гуми.

Компанията добави, че тъй като сегментираните колела могат да се произвеждат в множество размери, технологията не е ограничена до малки роботизирани платформи. Qirim Technology заяви, че дизайнът е адаптивен за монтаж на бронирани машини и тежко инженерно оборудване, разширявайки потенциалните военни и приложения с двойно предназначение.

„Готови сме да произведем колела с всякакъв размер по заявка. Независимо дали става въпрос за стандартни 11.00 R16 за бронетранспортьора Puma, 12.00 R20 за Stryker или BTR-80, или 14.00 R20 за VAB и M1117 — ние адаптираме дизайна към вашите нужди. Просто предоставете спецификации като диаметър на джантата, ширина, натоварване на осите и други параметри и нашите инженери ще създадат оптималното решение“, се казва в изявление на производителя.

На практика, във военен план, безвъздушните сегментирани колела се различават от традиционните гуми, като премахват зависимостта от вътрешното въздушно налягане. Вместо единична непрекъсната конструкция от гуми, колелото е разделено на множество носещи секции, прикрепени към твърда рамка. Ако един сегмент е повреден, мобилността може да се запази, докато засегнатата секция се подменя, което намалява логистичната тежест, свързана с резервните гуми и ремонтните операции.

Такива системи са особено важни за безпилотни платформи, работещи без екипажи на борда, способни да извършват сложни ремонти под огън. Поддържането на мобилност се счита за съществено за роботизирани системи, натоварени с доставка на доставки или евакуация на оборудване в оспорвани зони.