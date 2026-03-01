Българка в Израел: "Железният купол" не успява да прихване абсолютно всичко

Ракетен удар по жилищен район на Тел Авив е взел най-малко една жертва, а над 40 души са потърсили медицинска помощ. Атаката е част от продължаващата размяна на удари между Иран и Израел, като според информации най-интензивната вълна е била през изминалата нощ.

Българката Рина Бакалова, която живее в Тел Авив, разказа пред БНТ, че именно тогава градът е бил подложен на особено тежки атаки. По думите ѝ при масиран обстрел системата за противовъздушна отбрана "Железният купол" не успява да прихване абсолютно всичко и е възможно отделни ракети да пробият защитата.

"Вечерта вчера започна страшно много ракетни атаки. И за съжаление са много ракети и в такива моменти изпуска железния купол и една ракета успя да пробие и нанесе доста сериозни поражения", каза тя.

Бакалова обясни, че когато ракетите са малко на брой, прихващането им е значително по-лесно, но при десетки изстреляни почти едновременно рискът нараства.

"Ако са две-три ракети изстреляни, те се прихващат много лесно. Но в момента, когато са повече от 10 на 15... естествено, че може да пробие Железния купол, който не е съвършен", допълни тя.

На този фон от региона постъпват и съобщения за ликвидирани висши ирански военни, включително началника на Генералния щаб на Иранската гвардия Абдулрахим Мусави, както и други командири. Иранската държавна телевизия съобщи, че е убит и началник-щабът на Въоръжените сили на Иран.

Обстановката остава напрегната и динамична, а жителите на Тел Авив продължават да прекарват значителна част от времето си в бомбоубежища на фона на риск от нови атаки.