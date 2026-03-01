Г-7, ЕС и МААЕ в извънреден режим след ударите срещу Иран

Външните министри на страните от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на израелско-американските удари срещу цели в Иран, съобщиха АПА и ДПА, позовавайки се на японското външно министерство. По време на телефонен разговор Съединените щати са представили обзор на последните събития и възможните перспективи за развитието на ситуацията.

В групата на седемте икономически развити демокрации участват САЩ, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада. Японският външен министър Тошимицу Мотеги заяви, че Токио ще продължи да полага "всички необходими дипломатически усилия" по отношение на Иран в координация с международната общност, включително в рамките на Г-7.

Япония се въздъжа от подкрепа

В същото време Япония се въздържа от пряка подкрепа за атаките. Премиерът Санае Такаичи е разпоредила на министерствата и агенциите да анализират потенциалното въздействие върху морския и въздушния транспорт, както и върху икономиката. Тя е обещала да гарантира безопасността на японските граждани в региона, без да изрази подкрепа или критика към действията на САЩ и Израел. В телефонния разговор с партньорите от Г-7 Мотеги е потвърдил, че Япония подкрепя усилията на САЩ за решаване на въпроса с ядрената програма на Иран "чрез диалог".

ЕС предупреждава за риск от по-широка война

Външните министри на държавите членки на Европейския съюз ще проведат видеоразговор за ситуацията в Близкия изток, съобщава БНТ. Извънредният съвет е свикан от първия дипломат на Съюза Кая Калас. Според нея "безразборните атаки" на иранския режим срещу съседни държави в отговор на ударите на САЩ и Израел носят риск от въвличане на региона в по-широка война.

От кипърското председателство съобщиха, че ще бъде свикано и заседание на постоянните представители на страните членки.

МААЕ свиква извънредно заседание

Международната агенция за атомна енергия ще проведе извънредно заседание по искане на Русия във връзка с атаките срещу Иран, съобщава БТА. Срещата ще започне в 09:00 часа местно време и ще се състои преди редовното пролетно заседание на Съвета на управителите, съобщи руският представител Михаил Улянов.

По информация на дипломати няма признаци при ударите да са били засегнати ирански ядрени съоръжения. От писмо на иранското представителство, публикувано в "Екс", не става ясно дали ядрените обекти са поразени, но се говори за "заплаха" за тях. МААЕ заяви, че към момента няма индикации за "радиоактивни последици" и призова за сдържаност, "за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност на населението в региона".

Катар и Саудитска Арабия настояват за деескалация

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е призовал за спиране на "опасната ескалация" в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили последните събития и тяхното въздействие, след като ирански ракети и дронове нанесоха удари по страни от Персийския залив.

Катар извика иранския посланик, за да протестира срещу атаките. Посланикът е бил уведомен, че "повторението на тези атаки е необмислено и безотговорно действие" и че продължаването им "неизбежно ще доведе до сериозни последици за двустранните отношения".

Тръмп е разговарял и с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, като е осъдил ракетните атаки срещу кралството и е потвърдил, че САЩ подкрепят всички мерки, предприети от Рияд в отговор на иранските действия.

Испания призовава за напускане на Иран

Министерството на външните работи на Испания препоръча на гражданите си да напуснат Иран след ударите, пише БНР. Правителството осъди операцията срещу Техеран. Посолството в Техеран разполага с план за евакуация, готов да бъде активиран "ако обстоятелствата го наложат".

Първият дипломат на страната Хосе Мануел Албарес заяви, че следи отблизо "тежката ситуация" и призова за спазване на международното право. "Насилието носи само хаос", написа той в "Х". Албарес е разговарял с колегите си от Саудитска Арабия, Катар, Турция, Йордания и Египет и е подчертал ангажимента на Испания към регионалния мир и стабилност. "Атаките трябва да спрат. Испания изисква спазване на международното право, деескалация и диалог", добави той.

Премиерът Педро Санчес също осъди действията, като заяви: "Отхвърляме едностранните военни действия на САЩ и Израел, които представляват ескалация и допринасят за по-несигурен и враждебен международен ред. Също така отхвърляме действията на иранския режим и Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Не можем да си позволим още една продължителна и опустошителна война в Близкия изток".

Китай разкритикува САЩ

Kитайската държавна информационна агенция "Синхуа" критикува американско-израелските удари срещу Иран, наричайки ги "нагла агресия срещу суверенна държава" и "политиката на силата и хегемонията".

Според агенцията използването на военна сила от страна на Вашингтон представлява "арогантно нарушение" на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и отклонение от "основните норми на международните отношения".

"Тази практика на открито нападение срещу суверенна държава и оказване на натиск върху нея да свали режима си е нищо друго освен силова политика и хегемония. Агресивното и хегемонистично поведение в крайна сметка ще има обратен ефект", добавя "Синхуа".

Междувременно Китай призова за незабавно прекратяване на огъня и настоя всички страни да избегнат по-нататъшна ескалация и да възобновят диалога и преговорите.

В изявление китайското външно министерство изрази "загриженост" от развитието на ситуацията и подчерта, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат зачитани, предаде Ройтерс.

Днес китайското посолство в Израел публикува уведомление, с което призова китайските граждани да се евакуират възможно най-скоро към по-безопасни райони в страната или да напуснат Израел през граничния пункт Таба към Египет.

Австралия: "Смъртта Хаменей няма да бъде оплакана"

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви днес, че смъртта Хаменей "няма да бъде оплакана", след като иранската телевизия потвърди, че той е загинал при ударите на САЩ и Израел, предаде Франс прес.

"Аятолах Али Хаменей беше отговорен за ядрената и балистична програма на режима, за подкрепата на въоръжени групи и за бруталните актове на насилие и заплахи срещу собствения му народ", заяви Албанезе пред медиите. "Той беше отговорен за организирането на атаки на австралийска територия. Смъртта му няма да бъде оплакана", подчерта австралийският премиер.