Най-малко 51 души са загиналите след снежните стихии в САЩ

Най-малко 51 души са загинали в резултат на обилните снеговалежи, които удариха Съединените щати, съобщава NBC News.

Според канала възрастта на жертвите варира от 17 до 96 години. Смъртни случаи са регистрирани в щатите Канзас, Арканзас, Кентъки, Мичиган, Охайо, Южна Каролина, Ню Джърси, Масачузетс, Мисисипи, Пенсилвания, Тексас, Луизиана, Тенеси и Ню Йорк.

Sky News, позовавайки се на експерти, съобщи, че според предварителните оценки общите щети и икономическите загуби, причинени от ''екстремната зимна буря'' в САЩ, варират от 105-115 милиарда долара.

Бурята засегна над 200 милиона жители, като на места падна над 50 см сняг. 500 000 абонати все още са без ток. Хиляди полети са отменени в цялата страна от миналия уикенд поради снежната стихия.

Според Националната метеорологична служба на САЩ, ново арктическо течение се приближава към страната и вероятността от друга силна зимна буря в източните щати този уикенд се увеличава, предава БТА.

В Ню Йорк властите съобщиха, че 10 души са били открити мъртви заради студа. За нови смъртни случаи бе съобщено в над 10 щатa.

Три деца – братя на 6, 8 и 9 години загинаха вчера, след като са се подхлъзнали на лед и са паднали в замръзнал водоем в Тексас, заяви днес представител на местната власт. Майката на децата разказа, че е влязла в ледената вода и отчаяно се е опитала да извади синовете си, но ледът под тях продължавал да се чупи.

Двама души са прегазени от снегорини в Масачузетс и Охайо, двама тийнейджъри пък загинали при спускане с шейни в Арканзас и Тексас. Мъж е намерен в дома си в района на Индианаполис, който е бил без отопление.

Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед

Екипи работят днес по възстановяването на електрозахранването за стотици хиляди потребители в южните щати, а синоптиците предупредиха, че зимните условия се очаква да се влошат. Националната метеорологична служба съобщи, че нова зимна буря може да засегне части от Източното крайбрежие през уикенда, а нови рекордно ниски температури се прогнозират за Флорида.

Това може да са най-ниските температури, наблюдавани от няколко години на някои места, както и най-продължителният период на студ от няколко десетилетия, казват местните синоптици.

В Кентъки губернаторът Анди Бешиър предупреди, че температурите може да станат толкова ниски, че престой от едва 10 минути на открито може да доведе до измръзване или хипотермия.