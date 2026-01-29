Най-малко 51 души са загиналите след снежните стихии в САЩ

Най-малко 51 души са загинали в резултат на обилните снеговалежи, които удариха Съединените щати, съобщава NBC News.
Според канала възрастта на жертвите варира от 17 до 96 години. Смъртни случаи са регистрирани в щатите Канзас, Арканзас, Кентъки, Мичиган, Охайо, Южна Каролина, Ню Джърси, Масачузетс, Мисисипи, Пенсилвания, Тексас, Луизиана, Тенеси и Ню Йорк.
Sky News, позовавайки се на експерти, съобщи, че според предварителните оценки общите щети и икономическите загуби, причинени от ''екстремната зимна буря'' в САЩ, варират от 105-115 милиарда долара.
Бурята засегна над 200 милиона жители, като на места падна над 50 см сняг. 500 000 абонати все още са без ток. Хиляди полети са отменени в цялата страна от миналия уикенд поради снежната стихия.
Според Националната метеорологична служба на САЩ, ново арктическо течение се приближава към страната и вероятността от друга силна зимна буря в източните щати този уикенд се увеличава, предава БТА.
В Ню Йорк властите съобщиха, че 10 души са били открити мъртви заради студа. За нови смъртни случаи бе съобщено в над 10 щатa.
Три деца – братя на 6, 8 и 9 години загинаха вчера, след като са се подхлъзнали на лед и са паднали в замръзнал водоем в Тексас, заяви днес представител на местната власт. Майката на децата разказа, че е влязла в ледената вода и отчаяно се е опитала да извади синовете си, но ледът под тях продължавал да се чупи.
Двама души са прегазени от снегорини в Масачузетс и Охайо, двама тийнейджъри пък загинали при спускане с шейни в Арканзас и Тексас. Мъж е намерен в дома си в района на Индианаполис, който е бил без отопление.
Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед
Екипи работят днес по възстановяването на електрозахранването за стотици хиляди потребители в южните щати, а синоптиците предупредиха, че зимните условия се очаква да се влошат. Националната метеорологична служба съобщи, че нова зимна буря може да засегне части от Източното крайбрежие през уикенда, а нови рекордно ниски температури се прогнозират за Флорида.
Това може да са най-ниските температури, наблюдавани от няколко години на някои места, както и най-продължителният период на студ от няколко десетилетия, казват местните синоптици.
В Кентъки губернаторът Анди Бешиър предупреди, че температурите може да станат толкова ниски, че престой от едва 10 минути на открито може да доведе до измръзване или хипотермия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.