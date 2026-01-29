Назначаването на първата жена архиепископ бе юридически потвърдено

Назначаването на първата жена на най-високия духовен пост в Английската църква беше юридически потвърдено днес на историческа церемония в Лондон, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. На церемонията, състояла се в катедралата "Свети Павел", Сара Мълали беше обявена за 106-ия архиепископ на Кентърбъри. През март в Кентърбърийската катедрала ще има и церемония по интронизация на Мълали и след това тя ще започне да изпълнява формално задълженията си.

Днес Мълали заяви, че се надява да води Църквата със „спокойствие, последователност и състрадание“ във „времена на разделение и несигурност за нашия разпокъсан свят“. В изявление преди церемонията днес Мълали каза: „За мен е изключителна чест да бъда призована да стана 106-ият кентърбърийски архиепископ. В страната и по света Англиканската църква носи изцеление и надежда на общностите си. С Божия помощ ще се стремя да водя последователите на Христос със спокойствие и състрадание, пише БТА.

Церемонията днес беше за кратко прекъсната от мъж, облечен в религиозни одежди, който бе изведен от катедралата. Все още не е ясно какво се е опитал да каже той.

Мълали е била епископ на Лондон почти десетилетие и е бивш медицински служител. През октомври беше официално обявено, че тя ще бъде първата жена, избрана за най-висшия архиепископски пост. Макар че технически британският крал е глава на Английската църква, кентърбърийският архиепископ е най-високопоставеният епископ и духовен лидер на Църквата и на световното Англиканско съобщество.

Смята се, че през 2024 г. редовните богомолци на Английската църква са били 1,02 милиона спрямо 1,01 милиона през 2023 г. В световен мащаб Англиканската общност наброява около 85 милиона души в над 165 държави.