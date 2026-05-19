Защо унгарците в Украйна вече не се чувстват в безопасност от гнева на Путин

Татяна си играеше навън с двамата си малки внуци, опитвайки се да се включи в играта им на гоненица, когато първият руски дрон удари Ужгород. "Бях шокирана, че ни атакуват", каза тя ден след като градът беше ударен като част от най-голямата масова атака през деня срещу Украйна за повече от четири години на пълномащабна война.

"Това винаги е било мирно място, най-спокойното в цялата страна", добави тя. "Сега войната се приближава към нас и в Украйна няма безопасно място."

Скрита в най-западния ъгъл на Украйна, защитена зад омагьосващите Карпатски планини и в непосредствена близост до границите със Словакия и Унгария, Закарпаття е избегнала по-голямата част от опустошенията на руската инвазия и бомбардировките, пише The Times. Но през последните месеци районът, разположен предимно в украинската област Закарпатие, се озова въвлечен в една донякъде отровна предизборна кампания, тъй като вече сваленият унгарски премиер Виктор Орбан се опита да използва етническото унгарско малцинство в региона като оръжие в опита си да спечели пети мандат.

Войната в Украйна се превърна в централна тема в кампанията на Орбан,

тъй като той се опита да убеди унгарците в региона, които имаха право да гласуват, че гласът за неговия съперник, Петер Мадяр, е глас за война, а не за мир. Плакатите от кампанията изобразяваха Магяр като карикатура на президента Зеленски, който беше представян както като потисник на 150 000-те етнически унгарци в Украйна, така и като марионетка на западните сили, решени да удължат войната.

Мадяр победи Орбан с огромно мнозинство на 12 април и беше официално встъпил в длъжност на 9 май, по време на крехко тридневно примирие между Украйна и Русия. Веднага след като примирието приключи, Русия започна масирана атака, нанасяйки удари за първи път по Ужгород, както и по по-малки градове в Закарпатье, където живее по-голямата част от етническите унгарци в Украйна.

Отдалеченото географско положение на Закарпатье, по-близо до Берлин, отколкото до фронтовата линия в Донбас, винаги го е правело малко вероятна цел за Русия. Но много от приблизително 100 000-те унгарци тук смятат, че са били поне неофициално защитени от близките отношения на Орбан с Русия и от самопровъзгласения му статут на защитник на унгарците извън границите на страната му. Подкрепата за Орбан винаги е била висока сред етническите унгарци в чужбина, включително в Словакия, Румъния и Сърбия, както и в Украйна.

От избирането му през 2010 г. Орбан е раздал над един милион паспорта на тези общности, което им позволява да гласуват за него, като същевременно разпределя милиони евро от парите на данъкоплатците за образование на унгарски език, пенсии и културни центрове.

Мнозина в Украйна гласуваха за него въпреки неговата антипатия към страната, в която живеят, а не заради нея. Загубата на Орбан доведе до това, че излизащото правителство оттегли ветото си срещу заем от 90 милиарда евро за Украйна, след като Мадяр обеща, че Унгария вече няма да го блокира, нито, по думите на новия външен министър, ще позволи страната да бъде използвана като "троянски кон на Русия" в Европа.

На пресконференция в Будапеща след първото си пълно заседание на кабинета Мадяр осъди удара по Закарпатието с думи, които никога не са излизали от устата на Орбан.

"Унгарското правителство остро осъжда руската атака срещу Закарпатье, където живеят унгарски общности", каза той.

Руският посланик ще бъде привикан да отговори кога "Владимир Путин планира да сложи край на тази кървава война, която започна преди повече от четири години". Зеленски нарече изявлението на Мадяр "важно послание", като добави:

Москва отново показа, че е обща заплаха не само за Украйна, но и за съседните страни и Европа като цяло."

Сега се очаква Мадяр и Зеленски да се срещнат в началото на следващия месец в Берегово, за да обсъдят въпросите за правата на унгарското малцинство, особено по отношение на езика и образованието.

"Надеждите ни са големи", казва Золтан Бабяк, кметът на Берегово, който се срещна с Мадяр в Будапеща миналия месец, за да предложи срещата. Въпреки публичната си истерия относно предполагаемото систематично малтретиране на унгарците там, Орбан не е посещавал Берегово нито веднъж от руската инвазия през 2022 г., отбеляза Бабяк, въпреки че Зеленски е бил там "многократно".

Ерата на Мадяр може да бъде не само нова глава в унгарско-украинските отношения, но и "чисто ново начало", прогнозира Бабяк. Мнозина обаче предупреждават, че Мадяр остава неизвестна величина. Той напусна партията "Фидес" на Орбан едва преди две години и досега поддържаше повечето от позициите на "Фидес" относно отношението към унгарците в чужбина.

Мадяр е от дясното, но не е приятелски настроен към Русия,

като определи изборите от миналия месец като референдум за това дали бъдещето на Унгария ще остане свързано със Запада или ще се отклони още повече към Москва.

Победата му беше отражение на унгарското население, уморено от борбата с Брюксел и желаещо да укрепи отношенията с ЕС, затруднени не само от обструкционизма на Орбан по отношение на подкрепата за Украйна, но и от отстъплението от демокрацията и корупцията сред приближените. 48-годишният Атила Чолак, зидар от Будапеща, каза, че сърцето му се е разтуптяло, когато е видял флага на ЕС да се вее над унгарския парламент за първи път от 12 години насам.

"Пътувал съм в много европейски страни и там се чувствам като у дома си", каза той. "Именно такова искам да бъде нашето бъдеще."

Дали новите управляващи в Унгария ще бъдат прекалено мощни за собственото си добро? Ботонд Феледи от "Red Snow", фирма за анализ на риска, предупреди да не се мисли по бинарен начин.

"Тиса" на Мадяр триумфира като анти-Орбан партия, а не като защитник на Украйна, предупреди той. "Стигнахме до място в Унгария, където "Фидес" е проруска, антиукраинска, докато "Тиса" е антируска, антиукраинска", каза той.

Вече са се появили документи, показващи, че Русия е налагала въпроса за правата на унгарското малцинство в правителството на Орбан, "знаейки, че това е най-добрият начин да се създаде дистанция между Будапеща и Киев", каза Феледи, но експлоатацията на въпроса от Москва не означава, че той не съществува. Бабяк настоява, че много от твърденията за дискриминация срещу неговата общност са неверни, включително това, че те са избрани за наборна служба.

"Това е напълно невярно", казва той. Това обаче е останало в съзнанието на много хора в Унгария. "Унгарците, живеещи в Украйна, нямат пълни права", настоява 75-годишният пенсионер Анорас Бакро на площад "Блаха Луйза" в Будапеща, който гласува за Тиса миналия месец. "Това не е унгарска война. Няма нищо общо с нас. Унгарците не трябва да имат нищо общо с нея."

Както повечето хора, 58-годишният Габор Наги просто иска Мадяр да се фокусира върху решаването на вътрешните проблеми на Унгария, а не върху отношенията ѝ с чужбина.

"Мадяр обеща на унгарския народ, че няма да изпраща пари в Украйна. Затова очакваме от него да спази обещанието си", каза той. "Внимавай сега", прекъсна го Бакро, "ще те заведат в Украйна като войник."

Много етнически унгарци в Украйна виждат как позицията им е била експлоатирана от лагера на Орбан, но чистата сила на пропагандата му срещу съперника му се отразява и тук. Проучване след изборите, проведено от Европейския съвет за външни отношения, показва, че за повечето унгарци подкрепата за Украйна не е самостоятелен въпрос, а средство за подобряване на отношенията в целия континент и размразяване на средствата от ЕС за Унгария, задържани поради корупция и упадъка на върховенството на закона.