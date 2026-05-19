София посреща DARA с официално парти на площад "Княз Александър I" днес

Столичната община организира парти на открито в чест на победата на DARA на Евровизия и предстоящото българско домакинство на известния музикален конкурс.

Събитието ще се проведе на 19 май, вторник, от 18 ч. на площад "Княз Александър I" в центъра на София.

"На 19 май от 18:00 ч. на пл. „Княз Александър I“ ви каним да отпразнуваме този исторически успех с много музика, емоции и енергия. Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни DARA. Тя ни даде повод за национална гордост. Нека й покажем, че цяла България стои зад нея", се казва в поканата на общината и кмета Васил Терзиев.

Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ 1.

За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като DARA отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа във Виена. Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA!

Заедно ще си припомним и емоционалния момент, в който обявяват България за победител на „Евровизия 2026“, а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката триумфалната си песен „Bangaranga“.

Мерки за сигурност и организация:

Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове, разположени на:

- на бул. „Цар Освободител“ от към пл. „Александър Буров”

- на площад „Желю Желев“ – от източната и западната страна на Националната художествена галерия;

- на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“;

- на ул. „Княз Александър I“ при кръстовището с ул. „Съборна“ и при Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие, опасни предмети, пиротехника или летящи фенери. Няма да се разрешава снимане с дронове.

За реда ще следят служители на СДВР.

Временна организация на движението:

Във връзка с изграждането на сцената и провеждането на концерта се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както от 15.00 ч. на 18 май 2026 г. до 7.00 часа на 20 май 2026 г.:

• на площад „Княз Александър І”;

• на ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;

• крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Княз Александър I”).

От 12.00 часа на 19 май 2026 г. до приключване на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, с изключение на превозните средства със специален режим на движение и автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както следва:

• по бул. „Цар Освободител” в участъка между бул. „Дондуков” и ул. „Георги С. Раковски”;

• по ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

• по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

От 16.00 часа на 19 май 2026 г. до приключване на концерта се забранява влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“, като не се спира движението по ул. „Георги С. Раковски“.

Всички журналисти, които желаят да отразят събитието, трябва да носят и представят прес карти на пункт, организиран за медии, откъм бул. „Цар Освободител” и ул. „Дякон Игнатий”.