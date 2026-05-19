След Евровизията ще вземем ли и Букър?

Днес ще бъде обявен носителят на Международен „Буркър“ за 2026 година. Сред номинираните шест книги е романът "Остайница" на Рене Карабаш в превод на английски от Изидора Ейнджъл.

Това е вторият български роман през последните три години, включен номинираните за Международната награда „Букър“, след „Времеубежище“ на Георги Господинов (в превод на Анджела Родел), който спечели отличието през 2023 година.

"Остайница" („Тя, която остава“) се чете като мрачна приказка

от време, когато животът се е живял по-близо до ръба… „Смел и визионерски, романът на Рене Карабаш разгръща свят на кръвни вражди и клетвени девици – жени, приети в обществото като мъже – в съновиден разказ, който изгаря страниците с трескава неотложност. Преводът на Изидора Ейнджъл от български блестящо улавя гъстата тъкан от хипнотичен език на роман", заявява Катрина Додсън, член на журито на Gulf Coast Prize in Translation.

Краткият списък от шест книги беше избран от журито за 2026 г., председателствано от отличената с награди писателка Наташа Браун. Общо 128 книги бяха предложени от издателства. Подборът отличава най-добрите произведения на дългата художествена проза или сборници с разкази, преведени на английски език и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2025 г. и 30 април 2026 г.

Международната награда Букър отдава признание на изключително важната работа на преводачите, като

наградният фонд от 50 000 британски лири се разделя поравно между автора и преводача

на победилата книга. Всяко заглавие в краткия списък ще получи награда от 5 000 британски лири: 2 500 за автора и 2 500 за преводача. Подкрепяйки произведения от цял свят, създадени на различни езици, наградата насърчава активна световна общност от писатели и читатели, чиито интереси и преживявания надхвърлят националните граници.

Списъкът включва автори и преводачи от осем държави — Бразилия, България, Канада, Франция, Германия, Тайван, Великобритания и Съединените щати — и четири континента: Азия, Европа, Северна Америка и Южна Америка. Пет от шестте автори и четири от шестте преводачи са жени.

Книгите първоначално са публикувани на пет езика: български (She Who Remains), френски (The Witch), немски (The Nights Are Quiet in Tehran и The Director), китайски мандарин (Taiwan Travelogue) и португалски (On Earth As It Is Beneath).

Победителят ще бъде обявен във вторник, 19 май 2026 г., на церемония в Тейт Модърн в Лондон. /БГНЕС