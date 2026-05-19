Ще "потопи" ли хантавирусът Ушуая като дестинация?

Пътешественици, надяващи се да зърнат магеланови пингвини и гърбати китове, пътуват всяка година до Ушуая, главния антарктически круизен център в най-южната точка на Аржентина, съобщава АР.

Бичуваният от ветрове град, който се представя за "края на света“, сега се страхува за бъдещето си. През последната седмица отдалеченият аванпост се оказа в центъра на спекулациите за източника на смъртоносна епидемия от хантавирус по време на атлантически круиз, след като аржентинското Министерство на здравеопазването заяви, че проверява дали първите жертви на епидемията, холандска двойка, починала през април, са се заразили с вируса, пренасян от плъхове, там.

Разследването е обгърнато от въпроси. Властите в Ушуая - столицата на лявата провинция Огнена земя, която често е в сблъсък с либертарианския президент Хавиер Милей - казват, че са жертви на кампания за очерняне. Аржентинското Министерство на здравеопазването заявява, че не може да изключи никоя дестинация, посетена от холандските любители на птиците по време на едномесечното им пътуване с кола през Аржентина и Чили, преди да се качат на кораба в Ушуая.

Въпреки липсата на доказателства, които да сочат, че епидемията е започнала в Ушуая, хората тук, чиито препитание зависи от чуждестранни посетители, казват, че усещат последиците.

"Това е място, което се опитахме да представим като възможно най-далеч от всички световни проблеми – война, расизъм, здравословни проблеми също“, каза Хулио Ловесе, бившият министър на туризма на Ушуая. "Има опасения, защото основната ни атракция са чистите и непокътнати пейзажи, въображаемата идея за края на света".

Пътешественици преосмислят маршрутите си

Настъпването на зимата опустоши Ушуая, с изключение на малка група бразилски туристи с пухкави якета и големи качулки, които се носят по хлъзгавите от кишата улици като пингвините, които са дошли да посетят.

"Малко се притеснихме, че това е нещо подобно на преживяното с COVID“, каза 38-годишният Винициус Пецини, инвестиционен банкер от Сао Пауло по време на медения си месец. „Но от това, което изглежда, всичко функционира нормално".

Докато субполярният патагонски вятър духа от канала Бийгъл, туроператорите вече гледат към пиковия сезон. Зимата е времето, когато пътниците с дълбоки джобове планират летни круизи до Антарктида. Няколко туристически агенти заявиха, че страховете от андския вариант на хантавируса вече са накарали някои американци и европейци да отменят резервациите си за круизи за следващия сезон. Те отказаха да кажат колко.

"Видяхме редица пътници да отменят пътувания, но основната ми тревога не са отменените пътувания, а хората, които са обмисляли да отидат в Ушуая, но са имали две или три дестинации, от които да избират, и сега може да отидат в Югоизточна Азия или Африка“, каза Анхел Бризигели, собственик на туристическата агенция Rumbo Sur, базирана в Ушуая. "Тези щети няма да бъдат видими много по-късно".

Това е напомняне за това колко крехка остава туристическата икономика, особено за круизите, които заемат изключително важно място в общественото съзнание, когато става въпрос за инфекциозни заболявания.

Някои служители в Огнена земя се придържат към философията, че всяка преса е добра преса.

"Да, претърпяхме загуба на престиж. Но това е и шанс да покажем, че Ушуая е едно от най-безопасните места в света“, каза Хуан Павлов, секретар по външните работи в Института по туризъм в Огнена земя.

Антарктическият туризъм превърна Ушуая в процъфтяващ град

Много жители на Огнената земя, привлечени от данъчни облекчения в суровия регион през 70-те години на миналия век, помнят времето, когато пътуването до Антарктика означаваше военноморски патрули и изследователски експедиции. Днес белият континент редовно оглавява списъците с желания на туристи от цял ​​свят.

Преди десетилетие малко над 38 400 пътници на антарктически круизи тръгнаха от Ушуая, град с 80 хиляди жители. През сезон 2025-2026 над 135 хиляди са го направили, според аржентинските пристанищни власти, много от които се надяваха да се докоснат до най-големите ледени покривки в света, преди те да се стопят.

Деветдесет процента от антарктическите круизи тръгват от Ушуая, а градът твърди, че разчита на туризма за над 25% от приходите си. Всеки спад в посетителите, колкото и малък да е, може да има доминиращ ефект върху цялата икономика, каза Патрисио Корнехо, ръководител на местната туристическа агенция Tierra del Fuego Aventura.

"Всичко би съществувало в различна реалност без динамиката, която туризмът създава тук, особено когато други индустрии не успяват да генерират инерция“, каза той.

По времето на Милей, Огнена земя преживя поредица от икономически удари. Премахването на търговските бариери от страна на правителството нанесе щети на основното производство на електроника на острова, докато укрепването на местната валута даде на аржентинците повече покупателна способност в чужбина, обезкуражавайки туризма у дома, който поддържа Ушуая на повърхността през ниския сезон.

Въпроси над разследването на Аржентина

Очевидната липса на спешност от страна на Аржентина в търсенето на произхода на епидемията озадачава експерти в чужбина.

Властите все още се борят да запълнят празнините в маршрута на покойната холандска двойка. Учени от правителствен изследователски институт все още не са пристигнали в Ушуая повече от две седмици след като Министерството на здравеопазването на Аржентина заяви, че ще ги изпрати да тестват гризачи в провинцията, която никога не е регистрирала случай на хантавирус.

"Разследването ще бъде ключово за нас, за да видим какво можем да научим от епидемията“, каза Марк Лоуфман, лекар по семейна медицина и експерт по обществено здраве в Cook County Health в Чикаго. "Бихме искали да видим хипотези, основани на науката, а не на загриженост за туризма".

Панамериканската здравна организация, в която Аржентина е член, въпреки оттеглянето си от Световната здравна организация миналата година, защити реакцията на Аржентина и заяви, че работи с правителството си за „засилване на откриването и проследяването на потенциални случаи“.

"Въпреки че текущото разследване остава важно, по-широкото му значение за общественото здраве за Северна и Южна Америка е ограничено, като се има предвид, че болестта е ендемична в региона“, заяви организацията в отговор на въпроси дали изоставащото разследване е причинило безпокойство.

Тук, в Ушуая, властите твърдят, че най-логичният източник на зараза е Патагонският регион, който обхваща южна Чили и три аржентински провинции, където циркулира същият хантавирус от Андите, идентифициран при епидемията от круизни кораби.

Но здравните служители казват, че нямат данни холандската двойка да е посещавала тези ендемични райони по време на инкубационния период на вируса – оценен на между девет и 45 дни преди появата на симптомите на 6 април.

През последните дни те подчертаха, че всичко е наред в ценните туристически дестинации на Аржентина.

"Туристическите оператори ни казват, че много резервации за пътувания са били отменени, така че трябва да направим това уточнение“, обяви Хосе Контрерас, кмет на село Епуйен, където епидемия от хантавирус през 2018 г. уби 11 души. "Епуен няма хантавирус този сезон. Хората трябва да се чувстват спокойни и да продължат да посещават".