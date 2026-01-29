IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Висш руски дипломат: НАТО се подготвя за конфликт с Русия

В доктриналните документи на Алианса Русия е определена като най-значителна и пряка заплаха за сигурността

29.01.2026 | 15:32 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Северноатлантическият алианс фактически се подготвя за конфликт с Русия, заяви в интервю директорът на департамента по европейските проблеми към руското външно министерство Владислав Масленников.

На дипломата беше зададен въпросът възможен ли е диалог между Русия и НАТО сега или в бъдеще. 

"В момента Русия във всички доктринални документи на Северноатлантическия алианс е определена като "най-значителна и пряка заплаха за сигурността". Подчертава се, че тя ще остане такава в дългосрочен план, дори и в случай на разрешаване на украинския конфликт", отговори той.

"Изхождайки от това, НАТО фактически се подготвя за възможен конфликт с Русия: увеличава военните разходи, повишава потенциала си по периметъра на нашите граници, разгръща все нови мисии и операции в Източна Европа", обяснява Масленников.

В интервю за в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" от 15 ноември 2025 г. германският министър на отбраната Борис Писториус изказа предположение, че  до 2029 г. може да започне война между Русия и НАТО.
НАТО Русия конфликт
