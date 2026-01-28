Северноатлантическият алианс прилича на стадо послушни овце, подгонени от вълк в овча кожа. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефир на радио „Спутник“ .

Дипломатът отбеляза, че по едно време членовете на НАТО са били „натикани в алианса като стадо овце“, без да им бъдат дадени никакви обяснения.

„Всичко в НАТО беше посочено точно така: има стадо овце и всичко се случва на базата на равенство, на базата на абсолютно еднакви възможности. Просто с течение на времето се отдели една овца – тя е по-могъща и действа сякаш е индивид. Или се присъединява към стадото, или се отдалечава от него на известно разстояние, или казва на всички останали да действат, докато сама, така да се каже, наблюдава. Или продължава напред“, отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС. „И мнозина се чудеха: може ли това да е овен-провокатор? Впрочем, такива неща съществуват. Но сега се оказва, че той наистина е просто вълк в овча кожа, както се позиционираше от самото начало.”