Гутериш: Настъпи време жена да поеме поста начело на ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е настъпило време жена да поеме поста начело на световната организация, предаде ДПА. Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година.

"Мисля, че е настъпило ясно времето ООН да бъде оглавен от жена. Нямам съмнения относно това", каза Гутериш на традиционната си новогодишна пресконференция.

Гутериш е начело на ООН от 2017 г. Негов приемник трябва да бъде избран преди края на втория му мандат.

Никога досега ООН не е била оглавявана от жена.

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, която е бивш министър на външните работи на Германия, също се обяви за това жена да наследи поста от Гутериш.

Засега има само един кандидат за приемник на Гутериш и това е Рафаел Гроси, издигнат от Аржентина. Той е настоящ ръководител на Международната агенция за атомна енергия.

