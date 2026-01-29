Русия губи толкова войски за един месец в Украйна, колкото СССР загуби за 10 г. в Афганистан

Откакто започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, Русия губи жива сила, като между 900 и 1000 войници биват убивани или ранени войници всеки ден. По исторически стандарти мащабът е катастрофален. В минали съветски и руски кампании дори няколко хиляди жертви можеха да разтърсят режима.

Украинската армия регистрира една от най-високите си цифри до момента през декември 2025 г.: 35 000 невъзстановими руски загуби за един месец, повечето от които убити от дронове. Само през последното календарно тримесечие на 2025 г. общите руски военни загуби достигнаха 100 000. През годината те надхвърлиха 400 000.

Въпреки че тези цифри може да изглеждат скромни в сравнение с Втората световна война, те са потресаващи в контекста на всеки друг конфликт през последните 80 години. За близо четири години пълномащабна война Русия е загубила 1,2 милиона войници в Украйна и е успяла да възстанови този брой чрез многократни мобилизационни усилия.

Тези цифри представляват както убитите, така и ранените. Собствените източници на UNITED24 Media обаче предполагат, че делът на убитите се увеличава всяка година и сега съставлява повече от половината от общите загуби.

Може би най-показателно за политиците в демократичните общества е мълчанието на руското общество: един милион мъже не са се завърнали у дома, но в Москва няма протести или публични призиви за отговорност.

Това е още по-поразително, като се има предвид, че един от факторите, довели до края на съветско-афганистанската война, беше общественият натиск. Съветският съюз загуби толкова, ако не и повече, войски за 10 години в Афганистан, колкото Русия сега губи само за един месец в Украйна. Годишните загуби на Русия са десет пъти по-големи, общите ѝ загуби са 30 пъти по-големи, но въпреки това сред руснаците цари мълчание.

Войната в Афганистан

Москва започна нахлуването си в Афганистан през 1979 г. и се изтегли едва десетилетие по-късно, през 1989 г. За съветските семейства войната се превърна в кошмар: млади мъже бяха мобилизирани от всички републики, а родителите правеха всичко възможно, за да гарантират, че синовете им ще бъдат изпратени навсякъде, освен в Афганистан.

Общите загуби по това време шокираха обществото. Оценките варират, но Вашингтон определя броя на съветските жертви на 33 000 до 38 000 убити или ранени съветски войници - една трета от тях са загинали. Най-често цитираният брой е около 14 500 убити съветски войници.

Афганистанската война приключи по комбинация от икономически, геополитически и военни причини, но общественият натиск също беше ключов фактор. Майки, бащи и съпруги протестираха срещу действията на правителството и поискаха техните близки да бъдат върнати у дома. Афганистан бързо престана да бъде "бърза, победоносна война" и с течение на времето се превърна в сериозна отговорност за съветското ръководство.

Този урок не беше забравен в съвременния руски Кремъл: общественият натиск е опасна заплаха. Например, Русия само веднъж е обявявала частична мобилизация по време на войната с Украйна - и тя беше бързо спряна, за да се избегнат вълнения. Набирането на персонал сега се провежда чрез агресивни кампании, големи парични стимули, наборна военна служба от затворите и принудителна мобилизация в региони, където населението има малък политически глас.

Но историята говори сама за себе си: загубите са несравними.

Русия сега губи толкова войски за един месец в Украйна, колкото през цяло десетилетие в Афганистан – и продължава да търпи тези загуби година след година.

В рамките на две чеченски войни официалните руски жертви са около 12 000; неофициалните оценки стигат до 40 000. Това също е еквивалентно на броя на руснаците, загубени само за един месец война в Украйна днес.

Като цяло, загубите на Русия - оценени на 1,2 милиона войници - сега надвишават смъртните случаи по време на войната на повечето страни във Втората световна война. Наполеон губи приблизително същия брой за близо 20 години война. Русия губи войски със стотици хиляди. И въпреки това няма съпротива от страна на обществото.