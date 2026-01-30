IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 2000 сигнала за бомбени заплахи е получила полицията в цяла Украйна

При проверени 30% от сигналите реална заплаха не е открита

30.01.2026 | 15:07 ч.
Украинската полиция съобщи днес, че е регистрирала поредица бомбени заплахи, като вече са получени над 2000 подобни сигнала, предаде Укринформ.

От 9:30 ч. тази сутрин (и българско време) са получени множество имейли на електронните пощи на правителствени институции, местни органи за самоуправление, образователни институции, предприятия, организации, банки, развлекателни бизнеси и други обекти с твърдения, че сградите им са минирани.

До 12:10 ч. на обяд полицията е получила над 2000 сигнала за бомбени заплахи в множество райони, включително в столицата Киев.

Полицията заяви, че около 30% от сигналите вече са проверени и не е открита реална заплаха.

Проверките на останалите места продължават.
(БТА)

 

Тагове:

войната в Украйна бомбени заплахи полиция
