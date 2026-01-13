Сем. Клинтън отказва да даде показания по случая “Епстийн”

Бил и Хилари Клинтън отказаха да дадат показания на Капитолийския хълм във вторник по разследването на Комисията по надзор на Камарата на представителите срещу Джефри Епстийн, въпреки заплахата на законодателите да ги обвинят в неуважение към съда.

"Ще кажете, че не е наше решение, но ние го взехме. Сега вие трябва да вземете своето“, написаха семейство Клинтън в очевидно предизвикателство към председателя на Републиканската партия Джеймс Комър, който определи краен срок за явяване тази седмица.

Комър каза пред репортери в сряда, че комисията ще се събере следващата седмица, за да продължи с производството срещу Бил Клинтън, оставяйки отворена вратата бившият държавен секретар все още да може да промени решението си, пише CNN.

Този ход бележи ескалация в усилията на комисията да привлече бившия президент за интервю при закрити врати като част от разследването си по делото "Епстийн". Успешните гласувания за неуважение към съда от контролираната от Републиканската партия Камара на представителите биха били едновременно символични - като упреци към семейство Клинтън - и биха могли да бъдат използвани като инструмент за принуждаването им да свидетелстват. Това би могло да има и правни последици, ако бившият президент продължи да се съпротивлява на сътрудничеството и съдилищата или Министерството на правосъдието решат да го предприемат.

"Важно е да се отбележи, че тази призовка беше гласувана по двупартиен начин от тази комисия. Това не беше нещо, което аз просто издадох като председател на комисията. Тя беше гласувана от цялата комисия с единодушно гласуване на Комисията по надзор на Камарата на представителите за призовка на бившия президент Клинтън и бившия държавен секретар Хилари Клинтън“, каза Комър и добави, че бившата първа дама трябва да се яви в съба утре, но не е ясно дали това ще се случи.

Семейство Клинтън изложиха личните и правните си опасения относно искането в поредица от писма, получени от CNN, написани от самите тях и техните адвокати.

В писмата двамата твърдят, че са били несправедливо изтъквани, отбелязвайки, че седем други призовки за явяване лично са били отменени. Наричайки призовките на комисията "невалидни и правно неприложими“, те очертаха това, което според тях са безпрецедентни вреди, налагани от администрацията.

"Всеки човек трябва да реши кога е видял или му е писнало и е готов да се бори за тази страна, нейните принципи и нейния народ, независимо от последствията. За нас сега е този момент“, написаха те.