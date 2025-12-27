Украйна, Сърбия, досиетата "Епстийн"... темите от света през 2025 г.

Украйна има отчаяна нужда от 90-те милиарда евро финансова помощ, която бе гласувана от Европейския съвет под формата на заем - те нямат пари буквално за храна и гориво.

Това заяви в предаването "Брюксел 1" журналистът Огнян Дъскарев. Той, заедно с журналистите Нина Спасова и Валери Тодоров коментираха и анализираха най-важните теми от света през 2025 г.

Войната между Русия и Украйна

"Тези 90 млрд. беше така представено, че Украйна ще ги върне, когато Русия изплати самите репарации на Украйна след края на войната. При това положение се предполага, че Украйна ще победи Русия. Аз не виждам нищо подобно засега - след 4 години война. Така че тези пари Украйна не е ясно как ще ги върне", посочи още Дъскарев.

"Това е заем, който ще се набере на капиталовите пазари, и страните ще искат гаранции. За България първоначално беше обяснено, че сумата вероятно ще е 1,2 млрд. евро - но това са гаранции, не са пари, които България трябва да даде в момента. Това е спешната помощ за Украйна. Но реално сумата, която е необходима, за да се нормализира ситуацията, е 135 млрд. евро", подчерта журналистът пред Bulgaria ON AIR.



Спасова припомни замразените руски активи на стойност 210 млрд. евро.

"Според мен по-лесният вариант беше да приемат тези така и така замразени активи на Русия, които стоят там и според решенията ще останат замразени до края на войната. Щеше да бъде много по-лесно те да бъдат използвани, защото страната агресор би могла да плати. В момента проблемите на Украйна идват от това, че тя е държава жертва на една агресия", заяви тя.

Протестите в Сърбия

Тримата журналисти коментираха и едногодишните протести в Сърбия.

"Вучич се подиграва с тях. Веднага сравнявам с тук - след три дни протести, които бяха представени като огромни, а не бяха чак толкова големи, нашето правителство подаде оставка", заяви Дъскарев.

"Първоначално те наистина започнаха като едни масови движения. Самите студенти отказваха да говорят от името на протеста, нямаха лидери, бяха просто една протестираща маса, която искаше една по-добра Сърбия, което звучи някак футуристично, неопределено. В средата на годината обаче поставиха искане за предсрочни избори и смяна на властта", каза Спасова.

Според Тодоров много бавно са се избистрили политическите виждания.

"Вучич винаги досега е жертвал фигури, жертвал е дори позиции, когато трябва да успокои страстите. Удивително е колко дълго време продължават протестите. Не се забелязва сериозна умора", заключи той.

Тримата журналисти коментираха още протестите в Албания, войната в Близкия изток, досиетата "Епстийн" и други водещи теми през годината.