Временната президентка на Венецуела обяви всеобща амнистия

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че предлага закон за амнистия на стотици затворници в страната, съобщи испанският вестник "Паис", цитиран от Ройтерс.

"Обявявам закон за всеобща амнистия и давам инструкции този закон да бъде внесен в Националното събрание с цел насърчаване на мирното съвместно съществуване във Венецуела", каза Родригес на събитие във Върховния съд на страната.

Тя добави, че печално известният затвор "Еликойде" в Каракас, който правозащитни организации отдавна критикуват като място, където се извършват посегателства над затворници, ще бъде превърнат в център за спорт и социални услуги, посочва "Паис", цитиран от БТА.

От своя страна носителката на Нобелова награда за мир и лидерка на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че обявената от временната президентка на Венецуела Делси Родригес всеобща амнистия е резултат от "натиск" от страна на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

"Това не е доброволен жест от страна на режима, а реакция на натиска от правителството на САЩ. И се надявам, че затворниците скоро ще могат да бъдат със семействата си", коментира Мачадо в социалните мрежи от съседна Колумбия.