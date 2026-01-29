Армията и полицията във Венецуела се заклеха във вярност на временния президент

Венецуелската армия и полиция се заклеха в "безпрекословна вярност и подчинение" на временния президент Делси Родригес на церемония във Фуерте Тиуна, военизиран район на Каракас, където на 3 януари американската армия залови президента Николас Мадуро.

"Заклеваме се в безпрекословна вярност и подчинение", каза министърът на отбраната Владимир Падрино, който предаде на Родригес жезъла, символизиращ върховното командване на въоръжените сили, а също и сабята на Симон Боливар, героя на венецуелската борба за независимост. Лоялност към новия лидер от името на органите на реда засвидетелства и могъщият министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо: "Нашата вярност към конституцията и временния президент е безпрекословна, защото съзнаваме, че защитата на нейните действия е равнозначна на защита на приемствеността в управлението и на единството на венецуелския народ. Под нейното командване ние ще гарантираме ефективно вътрешния ред и защитата на народа".

Официалното поемане на контрола над армията е важно за Родригес, защото само така тя ще може да изпълнява пълноценно функциите на президент, разполагайки вече с всички правомощия на държавния глава. По време на церемонията Падрино изрично каза, че военните "признават" Родригес за свой лидер.

Армията по същество вече бе подкрепила Родригес, като това стана още на следващия ден след залавянето на Мадуро, чийто вицепрезидент бе Родригес. Но актът на публична демонстрация на вярност от страна на въоръжените сили, които са решаващият фактор във властовата структура на Венецуела, има важно политическо значение според мнозина.

На 3 януари американските сили заловиха Мадуро и съпругата му Силия Флорес при военна операция и ги отведоха в Ню Йорк. Там на Мадуро бяха повдигнати обвинения, свързани с наркотрафик.

Родригес се закле като президент на 5 януари. Дотогава тя бе смятана за един от най-верните хора от обкръжението на Мадуро. Тя заклейми залавянето на бившия лидер като погазване на международното право.

Президентът на САЩ обаче възприе помирителен тон спрямо сегашното ръководство на Венецуела. Родригес е венецуелският официален представител, водещ преговорите с Вашингтон по въпроси като управлението на огромните петролни залежи на латиноамериканската страна.

Родригес атакува Мария Корина Мачадо

В речта си на церемонията Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо.

"Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон!", каза тя на официалната церемония в Каракас и осъди "екстремизма".

"Те няма да влязат тук и да застрашат мира и спокойствието на Републиката: ще има законност, ще има правосъдие", заплаши Родригес. "Отворени сме за споразумение, за диалог, но не и за нов акт на агресия."

Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на президента Николас Мадуро от военните на САЩ на 3 януари в Каракас. Вчера тя се срещна с американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон, където след това каза следното пред журналисти: "Мисля, че никой не вярва на Делси Родригес".

На Мачадо бе забранено да се яви на президентските избори през 2024 г., след което беше принудена да премине в нелегалност. Въпреки всичко през декември тя успя да напусне Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир в Осло, а впоследствие замина за САЩ.

Вашингтон има двояко отношение към най-ярката опозиционна фигура на венецуелската политическа сцена. От една страна я подкрепя, но от друга предпочита да работи с временните власти в Каракас до второ нареждане.

Вчера Рубио защити тази политика с думите, че тя е донесла "задоволителен напредък" в отношенията между САЩ и Венецуела.

Откакто дойде на власт, Родригес сключи петролни споразумения с Вашингтон, обеща законодателна реформа и освобождаване на политическите затворници. Същевременно тя предприе редица кадрови назначения.

(БТА)